Les projets d’agrandissement de l’usine Williams F1 suscitent des oppositions

Les efforts de Williams pour retrouver le chemin de la victoire en Formule 1 se heurtent à une opposition locale.

L’écurie de Grove a racheté des terres agricoles autour de son usine et a de grands projets d’expansion.

Cependant, Williams n’est déjà pas populaire auprès des habitants de Grove, village et paroisse civile de l’Oxfordshire, en raison de la circulation toujours plus dense et de ce qu’un habitant a qualifié de « tornade » dans la soufflerie.

Mais les dernières plaintes font suite à la soumission par l’écurie d’un projet d’agrandissement de l’usine de F1.

"J’ai suivi les plans de Williams et il semble que ce soit la première étape vers un quasi-doublement de la taille de ce site," dit un habitant fermement opposé au projet.

"Apparemment, ils ont acheté un terrain à un agriculteur local et commencent déjà à le clôturer. Je suis presque sûr que c’est là qu’ils envisagent d’agrandir le site."

"S’ils obtiennent le feu vert pour l’agrandissement, la vie des habitants sera un cauchemar. C’est un endroit magnifique – la nature est à notre porte et elle sera ruinée si Williams obtient l’autorisation de tout recouvrir de béton."

Un autre résident a révélé : "S’ils obtiennent le permis de construire pour agrandir ce site, je vais tout vendre et déménager. C’est déjà horrible de vivre ici à cause du flux constant de circulation créé par leurs activités."