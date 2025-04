Vesti remplacera Russell lors des Libres 1 du GP de Bahreïn

L’un des jeunes pilotes de Mercedes F1, Fred Vesti, fera ses débuts en piste au volant de la W16 lors des EL1 du prochain Grand Prix de Bahreïn.

Vesti est l’un des pilotes de réserve de Mercedes et pilote de simulateur de l’équipe. Il assiste George Russell et Kimi Antonelli dans les réglages tout au long des week-ends de course.

Le Danois, qui dispute le championnat IMSA en 2025, pilotera la Mercedes pour la première fois en conditions réelles après avoir cumulé « le plus de kilomètres de tous les pilotes de la W16, même si tous ont été faits virtuellement », a confirmé Bradley Lord, représentant et directeur de la communication de l’équipe Mercedes.

Vesti remplacera Russell pour les EL1 à Sakhir. Cette séance de 60 minutes est l’une des moins représentatives de la saison pour les équipes et les pilotes, car elle se déroule de jour, les EL2, les qualifications et la course se déroulant après le coucher du soleil.

Selon le nouveau règlement pour 2025, chaque voiture devra être confiée lors des Libres 1 deux fois par saison à un pilote débutant ayant moins de deux départs en Grand Prix. Soit 4 apparitions au total.

Mercedes a déjà satisfait à la moitié de ses obligations avec le débutant Kimi Antonelli lors des Grands Prix d’Australie et de Chine, ce qui signifie que Russell manquera une séance d’essais libres supplémentaire cette saison pour respecter son quota.

Vesti avait déjà piloté pour Mercedes à la place de Russell et Lewis Hamilton lors des essais libres des Grands Prix de Mexico et d’Abu Dabi en 2023. Il a également piloté pour l’équipe lors des essais d’après-saison en 2023 et 2024.