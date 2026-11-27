Carlos Sainz ne pense pas que les sanctions infligées à Williams pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2025 puissent compromettre les perspectives de progression de l’écurie britannique la saison prochaine. Malgré les nombreuses frustrations exprimées par l’Espagnol concernant le manque de compétitivité de sa monoplace cette année, le pilote Williams se montre relativement serein face à ce nouveau contretemps. Il estime que la réduction des ressources aérodynamiques imposée par la FIA est trop faible pour avoir une incidence significative sur le développement de la monoplace de 2027 et assure que son équipe ne s’en servira pas comme excuse.

La FIA a confirmé cette semaine que Williams avait dépassé le plafond budgétaire de la saison 2025 à hauteur de 750 000 euros.

Cette infraction à la réglementation financière s’est traduite par une sanction financière, mais surtout par une réduction de 1,5% du temps alloué aux essais en soufflerie et des ressources consacrées aux simulations numériques CFD au cours des douze prochains mois.

Alors que Carlos Sainz a régulièrement exprimé sa frustration concernant le manque de compétitivité de Williams durant la saison 2026, la perspective de voir son équipe disposer de ressources aérodynamiques légèrement réduites pour poursuivre son développement ne semble toutefois pas particulièrement inquiéter l’Espagnol.

"Je pense que c’est une très petite sanction, une infraction très mineure", a déclaré Sainz au Grand Prix du Qatar.

"Évidemment, ce n’est pas idéal, mais cette infraction n’a rien à voir avec les performances."

"Bien entendu, ce n’est jamais idéal d’avoir du temps de soufflerie en moins mais comme l’infraction a été petite, la réduction l’est également. 1,5% de réduction... ce n’est pas 15%, l’équipe pourra trouver des moyens d’optimiser cela."

Williams a expliqué que ce dépassement du plafond budgétaire résultait d’une divergence d’interprétation concernant la manière dont certains frais administratifs liés à la restructuration de l’entreprise devaient être comptabilisés dans le cadre de la réglementation financière de la Formule 1.

Carlos Sainz accepte cette explication et ne partage pas les inquiétudes selon lesquelles les sanctions prononcées par la FIA pourraient compromettre le développement de la prochaine monoplace de Williams, alors que l’équipe de Grove cherche à retrouver un niveau de compétitivité bien supérieur à celui affiché cette saison.

L’Espagnol considère notamment que l’ampleur de la sanction aérodynamique est trop limitée pour constituer un véritable obstacle à la progression de Williams en 2027.

"C’était une erreur de calcul, des questions administratives, rien qui m’inquiète, rien qui nous ralentira l’année prochaine", poursuit Sainz.

"Nous ne nous en servirons pas comme excuse parce que ce n’est pas suffisamment significatif, comme je l’ai dit."

Le pilote espagnol de 32 ans a même préféré plaisanter lorsqu’a été évoquée la possibilité que Williams doive prendre certaines mesures pour réaliser des économies à la suite de l’amende infligée par la FIA, notamment concernant les conditions de déplacement de ses pilotes.

"Si je dois prendre Ryanair, je le ferai, mais je pense que je ne le ferai que si je le décide moi-même", a conclu Sainz en riant.