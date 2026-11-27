Une rare monoplace de Formule 1 pilotée par Ayrton Senna lors de sa dernière saison dans la catégorie reine n’a pas trouvé preneur lors d’une vente aux enchères organisée à New York. Estimée entre quatre et six millions de dollars, la Williams FW16B-01 possède une histoire toute particulière puisqu’elle avait été remise à la famille du triple champion du monde brésilien à la suite d’un engagement contractuel pris par l’écurie britannique en 1994. Conservée pendant trente ans par les proches de Senna, la monoplace demeure toutefois disponible à la vente malgré l’échec des enchères.

La Williams FW16B-01 est l’un des deux seuls châssis encore existants ayant été pilotés par Ayrton Senna durant sa dernière saison en Formule 1, en 1994.

La monoplace avait été mise aux enchères par RM Sotheby’s à New York, avec une estimation comprise entre quatre et six millions de dollars. Les enchères n’ont cependant pas permis d’atteindre le prix de réserve, dont le montant n’a pas été communiqué, et cette pièce historique de la Formule 1 n’a donc pas changé de propriétaire.

Au-delà de sa rareté, ce châssis revêt une importance particulière en raison d’un accord conclu entre Ayrton Senna et Williams lorsque le Brésilien avait rejoint l’écurie de Grove en vue de la saison 1994.

Dans le cadre de son contrat avec Williams, le triple champion du monde devait recevoir l’un des châssis de l’équipe si celle-ci remportait le championnat des constructeurs cette année-là.

Malgré la disparition tragique de Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin, Williams avait honoré son engagement contractuel après avoir décroché le titre des constructeurs devant Benetton, en remettant la monoplace à la famille du pilote brésilien.

Une monoplace pilotée par trois champions du monde

Si Ayrton Senna n’a jamais disputé de Grand Prix au volant de ce châssis précis, il l’avait néanmoins piloté lors du warm-up du dimanche matin à l’occasion de son Grand Prix national, au Brésil, ainsi que lors d’essais à Jerez.

Cette Williams a également été confiée à deux autres champions du monde de Formule 1, Damon Hill et Nigel Mansell, ainsi qu’à David Coulthard. C’est d’ailleurs au volant de ce châssis que l’Écossais avait effectué ses débuts en Grand Prix, lors du Grand Prix d’Espagne 1994.

La famille Senna est restée propriétaire de la monoplace pendant trente ans, avant que celle-ci ne soit acquise par son actuel propriétaire dans le cadre d’une transaction privée en 2024.

La Williams n’a fait l’objet d’aucune restauration. L’installation du baquet personnel d’Ayrton Senna figure parmi les rares modifications apportées à la monoplace durant les trois décennies où elle est restée en possession de sa famille.

Les objets ayant appartenu à Senna toujours très recherchés

Si cette Williams n’a pas trouvé preneur à New York, d’autres pièces de collection liées à Ayrton Senna ont atteint des sommes considérables lors de ventes aux enchères ces derniers mois.

En juillet, un casque porté par le Brésilien lors de trois Grands Prix de la saison 1992 de Formule 1 avait ainsi été adjugé pour 585000 euros. Un montant largement supérieur à son estimation initiale, comprise entre 90000 et 140000 euros.

Malgré l’absence d’une enchère suffisante pour conclure la vente à New York, la Williams FW16B-01 reste disponible à l’acquisition pour les éventuels acheteurs intéressés, par l’intermédiaire de RM Sotheby’s.