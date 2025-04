Williams F1 : La FW47 ’fonctionne mieux’ entre les mains de Sainz

Carlos Sainz a signé la belle performance pour Williams F1 ce samedi à Bahreïn, avec une huitième place en qualifications. Cela lance enfin sa saison, après un premier trio de courses décevant, et le principal intéressé ne boude pas le plaisir de constater des progrès.

"D’un côté, je suis très content des progrès qu’on fait et du tour que j’ai réussi. J’ai bien gagné du temps et de la connaissance de la voiture pendant la qualif. Ca ne veut pas dire que toutes les qualifs seront comme ça maintenant, mais ça fonctionne mieux ce week-end" indique l’Espagnol.

"Je continue à garder ma tête baissée pour continuer à faire des pas en avant. On visite différents circuits, on essaie différentes choses, que ce soit avec mon pilotage et les réglages, et l’on continuera à progresser."

Sainz n’a pas d’objectif chiffré pour la course mais vise des progrès avec sa FW47 : "On doit se concentrer principalement sur notre propre course. Lewis et Yuki sont derrière nous avec une voiture plus rapide, et c’est un circuit sur lequel on peut dépasser des voitures avec plus d’appui qui économiseront davantage les pneus."

"On sait à quel point le peloton est serré et ce sera important de réussir à comprendre comment la voiture se comporte sur un circuit limité par le train arrière. Jusqu’ici, c’était l’avant, l’avant et l’avant, mais demain ce sera l’arrière et ce sera très important pour moi."

Alexander Albon s’est vu refuser la participation à la Q2 lorsque les commissaires ont infligé une pénalité à son rival Nico Hülkenberg trop tard en qualifications.

Les commissaires ont expliqué que l’infraction du pilote Sauber ne leur avait été signalée qu’après le début de la Q2. Hülkenberg a été classé 16e, Albon 15e mais il n’a pas pu rouler en Q2 pour défendre ses chances, contrairement à son équipier.

Mais le Thaïlandais estime ne pas mériter une place plus haute sur la grille. Albon a déclaré que "mon dernier tour en Q1 aurait dû être plus rapide de toute façon", en raison d’un retard à la sortie de son garage.

"Il faut comprendre ce qui s’est passé. Nous étions censés prendre la piste à quatre minutes de l’arrivée, mais nous nous sommes retrouvés coincés dans cet embouteillage à la sortie des stands."

"Nous y sommes restés quelques minutes, la température des pneus a baissé de 20 à 25 degrés, puis nous nous sommes battus pour franchir le drapeau à damier à temps. Nous avons donc dû attaquer, dépasser quelques voitures, amorcer le tour et les pneus étaient froids."

"Donc, des questions de procédure, il faut régler ça pour le reste de l’année. Nous ne sommes généralement pas mauvais dans ce genre de choses, mais il faut revoir la situation et éviter que cela ne se reproduise."