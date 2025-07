Les pilotes McLaren F1 se méfient de Ferrari à Silverstone

Lando Norris a signé le meilleur temps de la première journée d’essais du Grand Prix de Grande-Bretagne, battant au passage le temps de la pole de 2024. Le pilote McLaren F1 se félicite de ce rythme mais se méfie de Ferrari pour la suite du week-end.

"Les tendres ont été un très bon sur un tour, mais en toute honnêteté, je pense que les Ferrari ont été globalement très rapides aujourd’hui et qu’elles le seront demain" a déclaré Norris.

"Il nous reste encore du travail, pour être honnête. Ça a l’air peut-être un peu trop bien aujourd’hui, comme toujours. Ferrari rattrape toujours son retard en EL3, comme le week-end dernier, donc je suis satisfait de ma journée, mais pas de quoi être trop fier pour l’instant."

Le Britannique pense pouvoir faire encore mieux à titre personnel : "Il y a encore des pièges posés par cette piste, ce n’était pas aussi fluide que je l’aurais souhaité. C’était un bon tour en EL2, mais pas assez pour le moment."

Plusieurs tribunes à ses couleurs sont présentes vers le virage de Stowe, et le Britannique est impressionné par ce soutien et par le jaune fluo qui envahit le public : "C’est incroyable, c’est difficile de les manquer, et je les regarde à chaque tour. Mais si ça me distrait, ça distrait les autres aussi, donc ça veut dire que ça marche parfaitement !"

Oscar Piastri est satisfait de son rythme, notamment en prévision de la course, mais il aimerait tirer davantage de performance du pneu tendre : "Les EL2 ont été un peu chaotiques avec le pneu tendre pour moi, mais le potentiel est là et les longs relais semblaient solides."

"Une première journée intéressante et une compétition serrée. C’était difficile et ça ne va faire qu’empirer tout au long du week-end. Mais ça épice les choses, surtout avec autant de virages rapides, on le sent beaucoup, donc c’est délicat."

L’Australien se méfie de Ferrari, qu’il n’imaginait pas à pareille fête à Silverstone : "C’était un peu une surprise, ils semblent bons, à la fois sur les runs de qualification que sur les longs relais, ils sont dans la lutte ce week-end, donc ce sera intéressant."