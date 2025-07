Les évolutions de la Haas F1 fonctionnent ’comme prévu’

C’était un vendredi chargé pour Haas F1 à Silverstone.

Esteban Ocon a piloté la VF-25 évoluée toute la journée et il semble fonctionner comme prévu, tandis qu’Ollie Bearman a commencé avec la configuration de base et est passé au package mis à jour pour les EL2.

"C’était une journée intéressante. Nous avons beaucoup modifié la voiture, nous avons de nouvelles pièces," dit Ocon.

"Il s’agissait donc de les comprendre et d’optimiser la journée. Il y avait beaucoup de vent, donc il était difficile d’anticiper les choses, et cela pourrait être très différent demain. Nous devons essayer d’améliorer nos performances, mais ce n’est que vendredi ; cela ne nous dit pas tout. Voyons si nous pouvons en tirer un peu plus après l’analyse des données ce soir."

"Esteban a utilisé le nouveau package ce matin et il a fonctionné comme prévu. Nous l’avons donc installé cet après-midi," ajoute Bearman.

"Avec les modifications apportées à l’équilibre de la voiture, je ne pense pas que nous étions à la hauteur, car j’ai eu beaucoup de sous-virage. C’est un bon signe, cela montre que les modifications apportées fonctionnent bien, mais nous devons maintenant effectuer quelques ajustements pour en tenir compte et équilibrer la voiture."

"La pluie est sur notre radar et pourrait changer la donne, c’est toujours un élément récurrent de ce week-end. Mais en général, notre rythme du samedi est toujours un peu meilleur que celui du vendredi. J’espère donc qu’avec quelques ajustements, nous pourrons nous battre demain."

"Même si la journée a été difficile, je suis de bonne humeur et j’ai le sourire aux lèvres. C’est un plaisir de piloter sur ce circuit, mais avoir le soutien des fans comme ils le font est un sentiment très spécial."