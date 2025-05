Les pilotes de F1 doivent-ils avoir une voix à la table du pouvoir de la FIA ?

Alors que le président de la FIA semble changet de ton avec les pilotes de Formule 1, est-il temps de donner plus d’influence aux pilotes au sein de l’instance dirigeante ?

Sous la présidence de Mohammed Ben Sulayem, les pilotes de F1 ont connu une série de sagas, les deux camps s’opposant. Le conflit a atteint son paroxysme l’an dernier, lorsque Ben Sulayem a sévi avec des amendes et les sanctions pour injures, et que l’Association des pilotes de Grand Prix a publié une lettre ouverte remettant en cause les actions du président de la FIA.

George Russell et Lewis Hamilton ont appelé la FIA à faire une place à la table des décisions, pour que les pilotes soient au moins consultés à chaque fois que des règles les concernant sont changées.

Qu’en pensent les patrons ? Le GPDA doit-il être représenté à la Commission F1 ou au Conseil Mondial ?

"Au fil de mes années en Formule 1, il y a eu des périodes où le GPDA était plus actif, et d’autres non. Et je pense qu’aujourd’hui, quelques voix s’élèvent parmi les pilotes, qui sont mesurés et parviennent à apporter les bonnes contributions," pense Toto Wolff, directeur de Mercedes F1 et de George Russell.

"Ils sont simplement un acteur de plus dans le sport et, à ce titre, même si ce n’est pas officiellement, ils sont très reconnus de manière informelle. Écouter leurs opinions est important. Nous – du moins les équipes – sommes très attentifs à leurs opinions."

Wolff ne tranche donc pas sur cette question. Contrairement à Christian Horner, pour Red Bull Racing, qui les verrait bien avoir effectivement une place à "la table du pouvoir", ainsi dénommée par Hamilton.

"Oui, les pilotes ont une voix importante. Personnellement, je serais très ouvert à ce qu’ils aient leur mot à dire. Ils ont toujours un point de vue important. Alors, oui, pourquoi pas ?"