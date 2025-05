Mercedes F1 va lancer une salve d’évolutions pour la W16

Après le Japon, Toto Wolff fera l’impasse sur le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

C’est la deuxième fois que le directeur de l’équipe Mercedes manque un week-end de F1 cette saison et cela signifie que Wolff ne sera pas présent en piste pour la première course à domicile de Kimi Antonelli en F1.

Mais l’Autrichien a une très bonne excuse : il assistera à la remise des diplômes de son fils aîné aux États-Unis, au lieu de se rendre en Italie. Son fils Benedict, 23 ans, est diplômé de l’Université de Californie du Sud.

Le directeur de la communication de Mercedes, Bradley Lord, assumera donc certaines des responsabilités habituelles de Wolff pour la septième manche de la saison de F1, comme il l’avait déjà fait à Suzuka.

George Russell et Kimii Antonelli abordent le week-end fort d’un excellent Grand Prix de Miami, où le premier a décroché son quatrième podium de la saison et le second sa première pole position en F1, pour la course sprint.

"Nous nous rendons à Imola après un quart de saison déjà effectué," commente Wolff.

"De ces six premières courses, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : nous avons progressé par rapport à l’an dernier, la W16 étant une voiture plus équilibrée que sa devancière ; nous avons obtenu de bons résultats, avec quatre podiums lors de cette série ; et il nous reste encore du travail si nous voulons viser la victoire."

"Notre priorité est de réussir sur ce dernier point alors que nous entamons la manche européenne de la saison. L’équipe à l’usine a travaillé dur pour y parvenir et nous apporterons plusieurs évolutions au cours des prochaines courses. La F1 est un sport relatif, cependant, et nous savons que nos concurrents progresseront également. Il sera intéressant de voir comment cela se passera en piste."

"Imola marque également la première course à domicile de Kimi. Il a grandi près de Bologne, et ce sera un moment spécial pour lui. Mais c’est une course qui rapporte 25 points, comme toutes les autres, et c’est la seule chose qui compte en fin de saison. George et Kimi se concentreront avant tout sur l’obtention du meilleur résultat possible sur la piste."