Les pilotes de F1 aimeraient conserver Djeddah en plus de Qiddiya

C’est la cinquième fois que l’Arabie saoudite accueille la Formule 1 et cela se fait toujours sur le circuit de Djeddah.

Le pays a en effet pris beaucoup de retard sur le projet de Qiddiya (à lire ici) mais il estime qu’il pourrait avoir droit à deux Grands Prix, comme certains pays.

Les pilotes seraient-ils pour conserver Djeddah ?

"Ce serait intéressant ! J’ai aussi vu le tracé du nouveau circuit et il a l’air tout aussi impressionnant," dit Alex Albon.

"Djeddah est un circuit unique et je l’adore. Je pense que c’est l’un des plus excitants pour nous. Sur un tour de qualification, c’est celui qui nous fait monter l’adrénaline, et je pense que tous les pilotes diraient probablement la même chose. De même, le nouveau circuit est assez extrême. Donc oui, je serais triste s’il disparaissait, mais on verra bien."

Oliver Bearman, qui avait fait ses débuts en Grand Prix sur ce circuit l’an dernier chez Ferrari en remplacement de Carlos Sainz, admet que Djeddah lui plait aussi beaucoup.

"Personnellement, j’aime beaucoup piloter sur ce circuit. Et bien sûr, c’est un circuit spécial pour moi aussi, ayant fait mes débuts en Formule 1 ici. Mais oui, piloter sur ce circuit – l’asphalte est excellent, et le tracé aussi. Il offre de très bonnes séances de qualifications, toujours très intenses. Je me souviens des qualifications de 2021 – beaucoup de monde était en haleine. Et oui, nous, les pilotes, tout le monde est d’accord : c’est un circuit vraiment sympa à piloter."

"Mais j’ai aussi vu que le nouveau monte sur 20 étages ou quelque chose comme ça – il y a toujours des trucs dingues, des circuits et des concepts incroyables ici. J’espère qu’il ne disparaîtra pas, mais je suis sûr que s’il est remplacé, ce sera un remplacement génial."