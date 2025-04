Alonso révèle les clauses particulières de son contrat avec Aston Martin

Fernando Alonso a révélé en Arabie saoudite que son contrat s’étendait bien au-delà des saisons 2025 et 2026, affirmant qu’il aurait un rôle d’ambassadeur ou de consultant pour Aston Martin F1 s’il décide de raccrocher son casque.

A 44 ans, l’Espagnol est toujours performant en F1 et il a assuré vouloir rouler jusqu’à la fin 2026 au moins afin de tenter sa chance avec les nouvelles monoplaces, d’autant plus que sa future AMR26 sera conçue par Adrian Newey.

Alors jusqu’où se voit-il courir encore en Formule 1 ?

"Pas jusqu’à 50 ans en tout cas ! Mais je ne sais pas. C’est pourquoi nous avons laissé cette possibilité ouverte dans mon contrat. Je voulais absolument courir cette année et l’année prochaine à cause du changement de réglementation, et je voulais découvrir le règlement 2026 et l’arrivée de Honda dans l’équipe."

"Puis, la surprise d’apprendre qu’Adrian rejoignait l’équipe quelques mois plus tard. Il y avait des éléments qui étaient intéressants l’année dernière lorsque nous avons négocié le contrat ensemble. Mais après 2026, je ne sais pas. J’y vais saison après saison. Je verrai comment je me sens, quelle est ma motivation."

"Je suis très motivé pour l’instant, mais je ne peux pas garantir que dans trois ou quatre ans ça ne compromettrait pas l’équipe. On s’est donc dit qu’on allait continuer jusqu’à fin 2026. À partir de là, je pense avoir une relation incroyable avec Lawrence et Lance (Stroll). On peut discuter franchement et voir ce qui est le mieux pour l’équipe. Je serai toujours en mesure d’aider l’équipe, quel que soit son besoin. Si c’est au volant, je prolongerai le contrat s’ils le souhaitent et que je me sens motivé. Si c’est à un autre poste, ou si je ne me sens pas assez rapide, je serai le premier à lever la main et dire stop."

Niveau motivation justement : il y a deux ans, il se battait pour la pole position, des tours en tête et même des podiums. Que pense-t-il de ce qui s’est passé depuis ? Être motivé c’est bien, mais est-il toujours assez patient ?

"Oui. C’est un parcours incroyable jusqu’à présent. Je crois que c’est mon 50e Grand Prix avec Aston. Je n’imagine probablement pas ce que nous avons accompli en 50 Grands Prix. Mais nous sommes désormais confrontés à des difficultés plus importantes qu’au début."

"En même temps, nous sommes une bien meilleure équipe et bien mieux préparée à nous battre pour les championnats du monde qu’il y a deux ans, où nous avions une toute petite usine, utilisions la soufflerie Mercedes et manquions peut-être de personnes et de partenaires adéquats pour ce projet."

"Alors oui, les résultats en piste ne sont pas les mêmes qu’avant, mais je suis très détendu et très motivé. C’est juste une période de transition où nous devons apprendre et préparer l’équipe différemment pour le moment où la voiture sera prête à se battre pour les championnats – l’équipe sera prête à ce moment-là aussi."