Dernier Grand Prix, nouveau propriétaire : Zandvoort va dire adieu à la F1

Le Grand Prix des Pays-Bas s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le 23 août prochain, Zandvoort accueillera la Formule 1 pour la dernière fois dans le cadre de son contrat actuel, mettant fin à un retour qui avait accompagné l’ascension de Max Verstappen et l’explosion de la popularité de la discipline aux Pays-Bas.

À quelques semaines de ce rendez-vous, le prince Bernhard d’Orange-Nassau, artisan majeur de cette renaissance, a annoncé la vente de sa participation dans le circuit, estimant que sa mission était désormais accomplie. Une décision qui intervient alors que Verstappen prépare un hommage particulier à son épreuve nationale, sans pour autant céder à la nostalgie.

Le prince Bernhard d’Orange-Nassau met ainsi un terme à près d’une décennie d’implication dans le développement de l’enceinte néerlandaise. En 2016, le prince et son partenaire Menno de Jong avaient racheté le circuit avec l’ambition de ramener la Formule 1 aux Pays-Bas. Leur projet s’est concrétisé en 2021, lorsque Zandvoort a retrouvé sa place au calendrier après trente-six années d’absence.

Ce retour a coïncidé avec l’ascension de Max Verstappen au plus haut niveau ainsi qu’avec l’engouement sans précédent suscité par la Formule 1 auprès du public néerlandais.

Le prince Bernhard a désormais décidé de céder ses parts dans le circuit, ainsi que ses participations dans plusieurs autres entreprises et investissements immobiliers, à ses associés Menno de Jong et Coen Groeneveld.

Dans un communiqué, il explique les raisons de cette décision.

"La mission est accomplie. Nous avons ramené la Formule 1 aux Pays-Bas et Zandvoort a été sous les projecteurs du monde entier pendant six éditions. On ne peut pas faire mieux et, à un moment donné, il faut savoir faire un choix."

Il s’est également réjoui de transmettre le flambeau à ses partenaires historiques.

"Je leur transmets mes participations, à eux avec qui j’ai construit toute cette aventure."

Les modalités financières de cette cession n’ont pas été rendues publiques. Le prince a toutefois précisé qu’il resterait impliqué dans le sport automobile tout en consacrant désormais une partie de son activité à de nouveaux projets dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Le Grand Prix du 23 août sera donc le dernier organisé à Zandvoort dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Pourtant, Max Verstappen refuse de dramatiser l’événement.

"J’y ai toujours vécu de très beaux moments," a confié le quadruple champion du monde.

"C’est aussi agréable d’avoir remporté cette course plusieurs fois. La Formule 1 s’en va, mais le circuit reste là. Je pourrai toujours y rouler avec d’autres voitures."

Et d’ajouter avec philosophie : "Au final, cela ne change pas grand-chose pour moi."

Le Néerlandais prévoit néanmoins un clin d’œil particulier à son public.

"Je vais évidemment faire de mon mieux. Il y aura un beau casque. Ce sera une sorte d’hommage aux Pays-Bas. C’est à peu près tout ce que l’on peut faire."

Interrogé sur la possibilité de voir le célèbre virage du Scheivlak porter un jour son nom, Verstappen a éclaté de rire.

"Ce n’est pas mon genre. En général, ces noms ne sont donnés que lorsque les pilotes sont déjà morts, non ?"

Avant de conclure avec humour : "Alors, inutile de m’en parler."

Zandvoort, une bouffée d’air frais avec les règles 2026 ?

Le circuit néerlandais pourrait également offrir un spectacle différent de celui observé sur les tracés les plus rapides depuis l’entrée en vigueur de la réglementation 2026.

Avec la gestion de l’énergie devenue un élément déterminant sur des circuits comme Spa-Francorchamps ou Monza, Zandvoort, à l’image du Hungaroring, devrait permettre aux pilotes d’utiliser toute la puissance de leur monoplace jusqu’au bout des longues accélérations.

Isack Hadjar estime d’ailleurs que le Grand Prix de Hongrie s’est davantage rapproché de la Formule 1 traditionnelle.

"C’était davantage de la Formule 1 comme on l’aime, parce que nous pouvions utiliser toute la puissance jusqu’au bout des lignes droites."

Le Français regrette toutefois que les qualités d’un circuit soient désormais liées à cette problématique énergétique.

"C’est un peu triste d’en arriver à juger les meilleurs circuits en fonction de la quantité d’énergie dont on dispose."

"Spa est l’un des plus beaux circuits du monde, mais c’était l’un des pires à piloter pour nous cette année."

"Nous nous attendons à ce que Zandvoort soit également un bon circuit. Il faudra donc en profiter tant que nous le pouvons, avant d’arriver à Monza."