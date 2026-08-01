La F1 dresse un premier bilan record en tribunes après onze courses

Entre nouvelles réglementations techniques, arrivée de nouvelles équipes et apparition de jeunes talents, la saison 2026 de Formule 1 a marqué un profond changement dans l’histoire du championnat. Après onze Grands Prix disputés entre l’Australie en mars et la Hongrie fin juillet, la discipline profite de la pause estivale pour dresser un premier bilan, avec plusieurs chiffres témoignant d’un engouement toujours plus important autour de la catégorie reine du sport automobile.

Le changement d’ère réglementaire n’a pas freiné l’intérêt des passionnés. Au contraire, les premiers mois de la saison 2026 ont confirmé l’attractivité grandissante de la Formule 1, avec des tribunes remplies partout dans le monde et plusieurs records d’affluence battus.

Alors que les équipes profitent désormais d’une pause pour reprendre leur souffle après onze manches particulièrement intenses, la Formule 1 a dévoilé plusieurs statistiques illustrant la croissance du championnat, allant de la fréquentation des circuits à l’engagement des fans.

Une affluence record sur les circuits en 2026

Le premier constat concerne la fréquentation des week-ends de course. Depuis le début de la saison, toutes les épreuves disputées en 2026 ont affiché complet, confirmant l’intérêt massif du public pour la nouvelle génération de Formule 1.

Au total, près de 3,7 millions de spectateurs ont assisté sur place aux onze premiers Grands Prix de la saison. Un chiffre en progression de 6 % par rapport aux mêmes événements disputés en 2025, qui avaient attiré environ 3,4 millions de personnes.

La Formule 1 souligne ainsi que les fans ont répondu présent malgré les importants changements introduits cette année, avec de nouvelles monoplaces, de nouvelles motorisations hybrides et l’arrivée de nouveaux acteurs dans le championnat.

Cinq circuits battent leur record historique

Cette dynamique s’est également traduite par plusieurs records d’affluence établis sur certains circuits.

Cinq Grands Prix ont enregistré leur meilleure fréquentation depuis leur arrivée au calendrier :

Grand Prix d’Australie : 484 000 spectateurs

Grand Prix du Canada : 360 000 spectateurs

Grand Prix d’Autriche : 320 000 spectateurs

Grand Prix de Grande-Bretagne : 564 000 spectateurs

Grand Prix de Belgique : 400 000 spectateurs

Le rendez-vous britannique reste le grands succès populaires de la saison, avec plus d’un demi-million de spectateurs présents sur l’ensemble du week-end à Silverstone.

Des progressions importantes par rapport à 2025

Plusieurs événements ont également connu une hausse significative de leur fréquentation par rapport à l’année précédente.

Le Grand Prix du Japon a enregistré une progression de 18 % par rapport à 2025, tandis que le Grand Prix de Grande-Bretagne a augmenté de 13 %. Le Grand Prix d’Autriche a également connu une hausse notable de 7 %.

Ces chiffres confirment la tendance observée depuis plusieurs saisons par la Formule 1 : un public toujours plus large, porté notamment par l’arrivée de nouveaux supporters sur de nombreux marchés internationaux.

Une présence numérique toujours plus forte

Au-delà des circuits, la Formule 1 poursuit également sa progression sur les plateformes numériques, où elle continue d’attirer un public toujours plus large et plus jeune. La discipline revendique désormais plus de 125 millions d’abonnés sur ses différents réseaux sociaux, soit une progression de 19 % sur un an.

L’engagement des fans reste particulièrement élevé sur Instagram, qui demeure l’une des plateformes les plus performantes du sport mondial en matière d’interactions avec sa communauté. La Formule 1 indique également avoir enregistré une hausse de 12 % de ses impressions sur les réseaux sociaux par rapport à la même période de 2025.

La consommation vidéo poursuit quant à elle son importante croissance. Les vues générées sur les contenus publiés par la Formule 1 ont progressé de 54 % en un an, une évolution notamment portée par le fort engagement rencontré sur TikTok.

Certaines opérations spécifiques ont également rencontré un succès considérable auprès du public en ligne. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, l’activation autour de la parade des pilotes avec des créations LEGO a ainsi généré plus de 70 millions de vues sur les différentes plateformes sociales de la Formule 1.

Ces chiffres illustrent la capacité de la discipline à toucher une audience bien au-delà des week-ends de course et confirment la stratégie mise en place ces dernières années pour séduire de nouveaux supporters, notamment auprès des générations les plus jeunes.

Avec des tribunes pleines, une audience numérique en forte progression et une communauté mondiale toujours plus importante, la Formule 1 estime disposer d’une base solide pour poursuivre son développement dans cette nouvelle ère réglementaire. La deuxième moitié de la saison 2026 permettra désormais de mesurer si cet engouement se traduit également par une bataille sportive durable sur la piste.