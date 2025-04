Tsunoda révèle son plan chez Red Bull pour ’battre’ Verstappen

Yuki Tsunoda est convaincu qu’il a le niveau pour battre Max Verstappen dans la même voiture. Bien que tous ses prédécesseurs se soient cassés les dents face au Néerlandais, l’ancien pilote Racing Bulls pense qu’il doit juste trouver la fenêtre de fonctionnement de la Red Bull RB21. Il s’en sent capable et pense qu’après, il sera armé pour battre le quadruple champion du monde.

"C’est la première fois que je conduis une voiture complètement différente - je n’ai piloté qu’avec VCARB ces quatre dernières années, donc c’est la première fois que je conduis la voiture d’une équipe complètement différente" rappelle Tsunoda.

"J’essaie d’utiliser cela, et je sais que si je débloque cette zone, je pourrais probablement le battre. Je sais moi-même que je ne peux pas le battre tout de suite, donc j’essaie juste de construire une bonne base de référence et d’attendre le moment où je pourrai être en forme, oui."

"J’essaie juste de comprendre comment cette voiture fonctionne, comment elle est performante. Je pense que je n’en comprends même pas la moitié. Ces choses sont la clé sur laquelle j’essaie de travailler très dur pour comprendre le plus tôt possible, afin de pouvoir travailler sur d’autres choses."

"Jusqu’à présent, j’ai réussi à tout mettre en place lors des qualifications et de la course, mais en même temps, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas entre les EL1 et les EL3. Je veux donc être plus régulier tout au long de la course."

Tsunoda refuse toutefois de se surestimer par rapport à son équipier et admet qu’il n’a pas encore les capacités d’adaptation de Verstappen, ni les moyens techniques et de pilotage pour avoir un feeling similaire à celui de ce dernier.

"Le fait est qu’il peut sentir plus de choses que moi dans la voiture, comme la température des pneus à la sortie du garage. Les qualifications en sont un bon exemple : lorsque les températures étaient basses, de plus en plus basses tout au long des qualifications, il s’est ajusté, de Q1 à Q3."

"Lorsque les températures sont plus basses, il ajuste lui-même la chauffe des pneus, comment il devait s’échauffer, comment il devait mettre de la pression dans les pneus dans chaque virage pour augmenter le temps au tour ou augmenter le rythme de la sortie de piste ou autre.

"En ce qui me concerne, je ne l’ai pas ressenti de cette manière. Je n’ai pas pu ressentir ce que j’ai ressenti dans le VCARB. Je n’ai pas encore pu ressentir ce que je ressentais dans l’autre voiture, probablement parce que je ne me suis pas encore totalement détendu au volant de cette voiture."

"Je suis encore dans l’urgence et je ne contrôle pas encore totalement la situation. Je pense que ces quelques détails sont vraiment importants avec ce règlement actuel, qui est très sensible sur les pneus et même ce dixième, ces quelques millisecondes dans chaque virage, feront une grande différence."

De plus, le facteur de confiance est crucial, comme le précise le Japonais, qui admet en manquer légèrement : "Je savais comment Max construit sa confiance tout au long de la semaine, par rapport à la façon dont je construis ma confiance tout au long de la semaine."

"C’est complètement différent parce qu’il a déjà une confiance énorme dans cette voiture. C’est complètement différent parce qu’il a déjà une confiance énorme dans cette voiture. Alors je fais les choses séparément et j’essaie d’y arriver en qualifications."

Enfin, Tsunoda révèle que leurs styles de pilotage ne sont pas trop éloignés, ce qui pourrait l’aider : "Jusqu’à présent, le style de conduite, la courbe de freinage et la manière de les relâchée, tout est assez proche. Je n’ai jamais pensé à la comparaison entre nos styles de pilotage, mais pour l’instant, ce n’est pas très éloigné."