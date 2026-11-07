Gasly aurait voulu ’un meilleur travail’ d’Alpine F1 mais n’est pas trop déçu
La voiture manquait de rythme même s’il était passé en Q2
Alpine F1 a subi une double élimination en Q1 au Grand Prix du Brésil, lors d’une séance qui a notamment vu Liam Lawson placer sa Racing Bulls en troisième place de la grille. Pierre Gasly a été gêné par Franco Colapinto dans son dernier tour, ce qui l’a empêché de passer en Q2, mais le Français n’est pas convaincu qu’il aurait pu jouer sa carte, même en franchissant cette étape.
Il explique que son Alpine était bien trop lente pour aller chercher un bon résultat, et il espère trouver des solutions pour la course, car la pluie pourrait jouer en sa faveur s’il a un bon rythme de course.
"Je perds deux dixièmes et demi dans la dernière ligne droite car je me retrouve dans la boîte. On va voir avec l’équipe si on aurait pu mieux gérer ça car il avait déjà fait son tour. Je crois qu’il était à deux ou trois secondes de son meilleur tour donc on aurait pu communiquer et faire un meilleur travail d’équipe" a déclaré Gasly.
"Non j’aurais fait que 15e, honnêtement on a été garés toute la séance. C’est ça le problème principal, dès que je passais un rapport je prenais beaucoup de patinage, donc on aurait pu mieux gérer mais dans l’ensemble on était beaucoup trop lents."
Colapinto était quant à lui frustré de ses performances et du manque d’adhérence qu’il a ressenti tout au long de la Q1. Ce ne sont pas les quelques minutes plus positives qui ont suffi à lui remonter le moral, mais il espère faire mieux en course.
"Les pneus n’étaient pas à la bonne température, la séance était piégeuse, on n’avait pas de grip à l’avant. Quand la piste a commencé à sécher je me sentais un peu mieux mais je manquais de grip" a déclaré le pilote argentin.
"La séance a été très difficile, on va essayer de comprendre ce qui s’est passé avec ce pneu. Je pense que l’intermédiaire avait plus de potentiel et on devra être plus rapides demain en course, aujourd’hui on manquait de rythme et il faudra qu’on trouve davantage de performance demain."
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