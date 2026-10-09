Robin Räikkönen chez Red Bull : une méthode proche de celle des Verstappen

Kimi Räikkönen semble avoir choisi une implication particulièrement importante dans les débuts de son fils Robin en sport automobile. À seulement 11 ans, le jeune Finlandais vient d’intégrer le Red Bull Junior Team et bénéficie déjà d’un environnement entièrement consacré à son développement en karting. Pour David Coulthard, cette démarche rappelle fortement celle adoptée autrefois par Jos Verstappen pour accompagner les premiers pas de Max Verstappen jusqu’à la Formule 1, même si l’ancien pilote McLaren souligne qu’un brillant parcours en karting ne garantit pas une réussite au volant d’une monoplace.

Red Bull a annoncé au début du mois la signature de Robin Räikkönen dans son programme de détection et de développement des jeunes pilotes. Le jeune pilote commencera officiellement son travail avec l’équipe à partir de 2027.

Le programme de Milton Keynes a déjà accompagné plusieurs pilotes jusqu’à la Formule 1, notamment les quadruples champions du monde Max Verstappen et Sebastian Vettel, mais aussi Carlos Sainz, Pierre Gasly, Arvid Lindblad et Daniel Ricciardo.

Robin Räikkönen bénéficie toutefois d’un accompagnement particulièrement rapproché de la part de son père, Kimi Räikkönen, champion du monde 2007. L’ancien pilote de Formule 1 semble avoir fait le choix de placer très tôt son fils dans les meilleures conditions possibles pour progresser en karting.

Dans le podcast Up To Speed, David Coulthard estime que cette approche présente de nombreuses similitudes avec celle de Jos Verstappen auprès de Max.

"Il fait brillamment les choses en karting. La famille s’est engagée. Ils ont déménagé de Suisse en Italie pour vivre à proximité du circuit de karting. Il va piloter tous les jours," explique Coulthard.

L’ancien pilote McLaren estime ainsi que Kimi Räikkönen reproduit en partie une méthode déjà utilisée par Jos Verstappen, avec une implication familiale très importante et un environnement pensé spécifiquement autour du développement du jeune pilote.

"Il fait ce que Jos Verstappen a fait avec Max. Ils mettent en place, disons, le scénario parfait pour avoir le jeune pilote le plus expérimenté possible," poursuit-il.

"Il y a cependant une chose que je dirais : certains des meilleurs pilotes de karting ne réussissent jamais en voiture parce que la dynamique du véhicule est différente."

"C’est un châssis rigide. Il n’y a pas de suspension. Il y a un essieu arrière rigide. Lorsque vous passez à une voiture, vous avez une suspension, un différentiel et de l’appui aérodynamique."

Interrogé sur les similitudes éventuelles entre Robin Räikkönen et le jeune pilote qu’il était lui-même, Coulthard relève avant tout les résultats du jeune Finlandais en karting et l’environnement familial dans lequel il évolue.

"Écoutez, le gamin gagne en karting. Il semble être un garçon vraiment sympathique, parce qu’avec certains enfants, on peut déjà voir apparaître une certaine arrogance," observe-t-il.

Coulthard estime également que les bases familiales de Robin pourraient jouer un rôle important dans son développement. Le jeune pilote évolue selon lui dans un environnement suffisamment ancré pour lui permettre de conserver les pieds sur terre malgré une exposition croissante au monde de la compétition.

"Je retrouve toutes sortes d’éléments de mon propre parcours à travers le monde, et ses parents ont les pieds sur terre. Donc il les aura aussi," poursuit-il.

"Voyons comment il sera lorsqu’il deviendra un jeune homme. Pour l’instant, c’est un garçon. Lorsqu’il traversera la puberté, c’est à ce moment-là que les choses changent."

"Et c’est pourquoi, si nous regardons la comparaison entre les garçons et les filles, il y a beaucoup de jeunes filles en karting qui se battent simplement avec les garçons. Aucun problème."

"Une fois que vous traversez l’adolescence, c’est là que vous le découvrez, parce qu’on change avec la puberté. Physiquement et mentalement."

Pour Coulthard, le talent pur ne constitue donc qu’une partie de l’équation. Une fois les jeunes pilotes confrontés aux catégories supérieures, la capacité à conserver leur concentration et leur détermination malgré les difficultés devient essentielle.

"Les enfants changent, et c’est à ce moment-là que vous découvrez s’ils ont toujours la concentration, s’ils ont toujours la détermination, le talent et ce besoin d’endurer la douleur constante de l’échec," estime-t-il.

"Ou, je l’espère, pas une douleur constante, mais il y a davantage d’échecs en sport automobile que de succès."

Cette capacité à accepter les défaites est, selon lui, indissociable d’une carrière au plus haut niveau. Même les pilotes les plus victorieux de l’histoire connaissent beaucoup plus de courses perdues que de succès.

"Lewis [Hamilton] est le pilote qui compte le plus de victoires en Grand Prix, mais il a disputé plus de 400 Grands Prix. Il en a perdu plus de 300. Il n’en a gagné qu’un peu plus de 100," rappelle-t-il.

"100, c’est énorme mais 300 ça l’est encore plus. Il y a donc beaucoup plus de douleur que de joie là-dedans, même pour les meilleurs."