Les essais F1 de Bahreïn n°2 : le programme des équipes, les enjeux...

C’est déjà la dernière semaine d’essais de l’intersaison 2026 de la F1, puisque les 11 équipes du championnat du monde vont se retrouver à nouveau à Bahreïn de mercredi à vendredi pour trois fois huit heures de roulage.

Après trois premières journées marquées par la fiabilité la semaine dernière, la performance sera forcément au centre des réflexions des équipes, soit dans des tests clairs, soit au moins dans des roulages visant à comprendre les différences d’exploitation des voitures.

Avant cette dernière semaine, nous nous retrouverons ce lundi soir à 20h30 sur notre chaîne Twitch pour une émission revenant sur les trois premières journées de Bahreïn, et pour discuter des enjeux de cette dernière semaine.

Car en effet, il y aura énormément d’enjeux pour les teams sur ces trois journées, qui se dérouleront sur le circuit international de Sakhir de 8h à midi et de 13h à 17h, de mercredi à vendredi, afin d’être prêtes, autant que possible, pour l’ouverture de la saison qui se tiendra du 6 au 8 mars en Australie.

Des équipes courent déjà après leur retard

Absente à Barcelone, Williams a travaillé d’arrache-pied à Bahreïn lors de la première semaine, et elle a été une des deux équipes à avoir bouclé le plus de tours sur les trois journées, avec McLaren. De quoi commencer à rattraper son retard.

Si l’équipe de Grove parvient à faire autant de kilomètres sur les trois dernières journées à Bahreïn, elle aura limité la casse et aura réussi son pari de ne pas rouler en Espagne pour développer plus tardivement sa FW48.

Chez Aston Martin, en revanche, il semble impossible de finir un programme satisfaisant pour cet hiver, avec une voiture qui n’a que peu roulé en Espagne et à vitesse réduite, avant trois journées perturbées à Sakhir, entre manque de fiabilité et performances inquiétantes.

Pour les autres équipes, il y aura toutefois une possibilité de viser déjà de la performance, après avoir accumulé énormément de données de roulage. Les premières journées devraient être dans la même veine, mais le dernier jour pourrait voir les chronos baisser drastiquement.

Déjà des évolutions techniques à venir

Lors de la première semaine de Bahreïn, seule l’Audi avait une évolution technique majeure, avec des pontons entièrement revus, tandis que Ferrari a apporté un aileron avant légèrement revu en fin de semaine.

Mais pour ces derniers essais avant le début de saison, il est probable de voir bien plus de nouveautés sur les monoplaces durant ces trois journées, afin de mettre en piste une voiture qui sera plus proche de celle exploitée en Australie.

Haas et Ferrari ont déjà annoncé que des nouveautés seraient présentes, Audi et Cadillac en ont annoncé aussi, et potentiellement, seules McLaren, qui attend d’avoir davantage d’expérience de sa MCL40 pour en apporter, ainsi que Williams et Aston Martin, en retard en termes de mise en piste de leur voiture, pourraient attendre avant de faire évoluer leur voiture.

Cela n’empêchera pas de voir encore des changements sur les Formule 1 à Melbourne, mais cette semaine sera cruciale pour évaluer de premières nouveautés, et vous pourrez les retrouver dans nos articles et nos galeries.

Comment suivre les essais ?

Sur nos pages, bien évidemment ! Avec un live texte, de nombreuses photos et des articles en quasi temps réel en cours de journée et en soirée. Mais pour les abonnés de F1 TV ou Canal+, les essais seront diffusés en direct. Après une diffusion d’une seule heure en direct la semaine dernière, c’est cette fois une diffusion intégrale qui nous attend.

Une fois les essais terminés, les équipes retourneront à l’usine avant l’envoi du matériel vers l’Australie. Le coup d’envoi de la saison 2026 sera donné à Melbourne du 6 au 8 mars, avant un enchaînement immédiat avec la Chine.

Le programme de roulage des 11 équipes

Voici le programme provisoire de roulage qui sera régulièrement mis à jour d’ici mercredi matin lorsque les équipes le communiqueront. A noter que ce programme n’est pas immuable et que Ferrari n’annoncera son programme que la veille de chaque journée d’essais. Selon les conditions météo et, surtout, les problèmes techniques, une équipe peut répartir autrement son roulage, en général pour équilibrer le temps passé au volant pour ses deux pilotes.

Mise à jour lundi 16 février à 18h15 : Seuls Red Bull Racing et Haas F1 ont communiqué leur programme à cette heure.