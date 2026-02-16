Red Bull laisse planer un doute sur sa position au sujet des taux de compression

Red Bull Powertrains semblait s’être initialement rangé du côté de Mercedes HPP, le département moteurs de la marque en F1, dans l’affaire des taux de compression qui secoue le paddock en cette intersaison, à l’aube d’une nouvelle génération réglementaire de monoplaces.

Les motoristes concurrents, à savoir Ferrari, Audi et Honda, auraient exprimé leur mécontentement face aux rapports affirmant que l’augmentation du taux de compression pourrait se traduire par un gain allant jusqu’à quatre dixièmes de seconde en piste.

Cependant, au fil de l’évolution de l’affaire, Red Bull semble avoir changé de camp, laissant Mercedes seule face au désormais groupe des quatre, comme certains ont surnommé les motoristes rivaux de l’écurie de Brackley.

Il semblerait que le moteur Mercedes, qui équipe Mercedes, McLaren, Williams et Alpine, doive faire face à un vote crucial lors de la prochaine réunion du comité des moteurs. Un vote que Mercedes pourrait réellement perdre, si Red Bull a vraiment changé de camp.

Si les quatre motoristes rivaux de Mercedes, la FIA et la FOM s’accordent sur un changement permettant de mesurer le taux de compression à des températures plus élevées, Mercedes devrait revoir la conception de son moteur avant le Grand Prix d’Australie, qui ouvre la saison avec les premiers essais libres le 6 mars.

"Pour être honnête, je pense que nous nous contentons de suivre ce que dit la FIA" a déclaré Waché. "En tant que motoriste, nous votons simplement pour ce qui nous semble juste pour le système et, selon le système de gouvernance, nous choisissons ce qu’il en sera."

"Je ne suis pas certain que nous ayons changé d’avis. Nous suivons simplement le processus de notre côté. En tant que nouveau venu, nous voulons juste être équitables avec le système et respecter tous les éléments."

Interrogé sur la rumeur selon laquelle Red Bull aurait changé de camp parce qu’elle ne savait pas trop comment mettre cela en pratique, Waché a botté en touche : "Je ne sais pas ce que font les autres. Je ne sais pas ce qu’ils font, sérieusement."

"Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur. J’essaierais de mettre en place un système qui soit juste pour tout le monde dans les différentes opérations. Mais, bon, je ne suis pas un expert en moteurs, et je ne sais pas ce qu’ils font."