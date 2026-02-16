Red Bull perd son designer en chef à la veille de la saison F1 2026 !

C’est une page importante qui se tourne chez Red Bull Racing. L’écurie autrichienne a confirmé ce soir le départ de son designer en chef, Craig Skinner, après deux décennies passées au cœur de son département technique.

Les raisons exactes de cette séparation n’ont pas été communiquées. Toutefois, selon plusieurs sources concordantes, Skinner aurait pris la décision de quitter l’équipe de son propre chef. Son départ ne serait pas lié à la récente vague de rumeurs évoquant d’autres possibles mouvements de personnel au sein de l’écurie de Milton Keynes.

Arrivé chez Red Bull en 2006, Craig Skinner s’était rapidement imposé comme un élément clé de la structure technique. Il avait auparavant travaillé pour Jordan et Williams, avant de rejoindre Red Bull en tant qu’ingénieur spécialisé en mécanique des fluides numérique (CFD).

Sa progression interne a été constante : promu responsable de groupe en 2009, il est ensuite devenu directeur adjoint de l’aérodynamique, puis chef aérodynamicien en 2018. En 2022, il a franchi une nouvelle étape en étant nommé directeur du design, un rôle stratégique dans l’architecture globale des monoplaces.

À ce poste, Skinner a été l’un des principaux artisans de la RB19, la voiture de la saison 2023, considérée comme la plus performante et la plus victorieuse de l’histoire de la Formule 1. Une réalisation majeure qui a contribué à asseoir encore davantage la domination de Red Bull dans l’ère réglementaire actuelle.

Pour l’heure, aucune information n’a filtré concernant les projets futurs de Craig Skinner, ni sur l’identité de son éventuel successeur au sein de l’équipe basée à Milton Keynes.

Dans un communiqué officiel, Red Bull a confirmé son départ et rendu hommage à son implication de longue date.

"Après 20 ans passés au sein de l’équipe, Craig Skinner, notre directeur du design, quittera l’équipe Red Bull", indique le communiqué.

"Craig a été un membre essentiel de notre équipe et de ses succès, et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et son engagement."

"L’ensemble de l’équipe Red Bull lui souhaite le meilleur pour la suite."

Ce genre de communiqué précède souvent une annonce ou une nomination dans une autre équipe. Quelle sera l’heureuse élue ?