Leclerc a eu du mal à se projeter sur la victoire : tellement de choses à penser !

Au terme d’un Grand Prix d’ouverture mouvementé à Melbourne, premier rendez-vous de la nouvelle ère technique de la Formule 1 avec la gestion énergétique dite "50/50", Charles Leclerc a dressé un premier bilan lucide de la performance de Ferrari face à une concurrence déjà redoutable, notamment celle de Mercedes F1.

Si le Monégasque s’est montré satisfait de son envol et de sa capacité à conserver la tête en début de course lors du Grand Prix d’Australie, il reconnaît que la complexité de cette nouvelle génération de F1 impose une charge mentale bien plus importante au volant, rendant difficile toute projection stratégique pendant la course.

Entre une lutte intense dans les premiers tours, une gestion délicate du système de récupération d’énergie et un départ chaotique marqué par des batteries imparfaitement chargées et des écarts de vitesse importants, Leclerc estime toutefois que Ferrari a montré des signes encourageants en rythme de course, même si Mercedes semblait disposer d’un avantage global.

"La victoire ? Je n’y pensais pas trop, il y a tellement de choses auxquelles penser dans la voiture maintenant que c’est un peu difficile de se projeter pendant la course. Mais je prenais tour après tour la situation telle qu’elle était."

"On a pris un bon départ, on a eu une bonne bataille sur les premiers tours, c’était ultra chaud parce qu’avec le clipping et tout ça, c’est difficile d’anticiper le tout dans la voiture. J’étais content de pouvoir garder la première place pendant le premier relais."

"Après il y a eu la Safety Car, Mercedes a voulu faire quelque chose de différent et ça a payé pour eux. Je pense qu’ils étaient un peu plus rapides dans tous les cas aujourd’hui, la bonne nouvelle c’est que je n’ai pas vu en course l’écart qu’il y avait en qualifs, mais il y a encore pas mal de travail pour aller les chercher."

Le départ reste clairement une force. De quoi compenser la faiblesse actuelle en qualification face à Mercedes F1 ?

"Ce départ était particulièrement chaud, en plus de ça les lumières se sont éteintes tout de suite, il n’y avait pas beaucoup de gens prêts sur la grille et le moteur n’était pas prêt non plus. On a eu aussi des problèmes dans le background, on avait les batteries qui n’étaient pas rechargées, quand on a commencé la course c’était folklorique avec des gros deltas de vitesse, un peu fou mais c’était drôle."

Debrief Twitch du GP F1 d’Australie 2026 : ne manquez pas notre rendez-vous avancé exceptionnellement à ce soir à 18 heures sur le site et notre chaîne Twitch !