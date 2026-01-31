Sainz est frustré par le retard mais a voulu ’aider’ Williams F1

Williams F1 débutera avec du retard sa préparation en piste pour la saison 2026 de Formule 1. L’écurie britannique ne participait pas au shakedown qui s’est terminé vendredi à Barcelone, une situation sur laquelle s’est exprimé cette semaine son directeur d’équipe, James Vowles.

Vowles a toutefois été interrogé sur les réactions de ses pilotes Carlos Sainz et Alex Albon : comment ont-ils accueilli la nouvelle ? Alors que toutes les autres équipes ont pu lancer leur programme, Williams est en effet la grande absente de ces cinq journées d’essais. La FW48 n’effectuera finalement ses premiers tours de roues officiels qu’à l’occasion du premier test officiel à Bahreïn, le mois prochain. Une frustration évidente, dans un contexte où la F1 entre dans l’un des plus importants bouleversements réglementaires de son histoire.

Depuis près d’un an, Williams concentre une large partie de ses ressources sur le projet 2026. Un pari assumé, mais qui connaît aujourd’hui un contretemps. Malgré cette situation, la réaction de Carlos Sainz a marqué positivement la direction de l’équipe.

Recruté après son éviction de Ferrari au profit de Lewis Hamilton, l’Espagnol a rejoint Williams avec une vision tournée vers l’avenir. L’arrivée du moteur Mercedes en 2026 faisait partie intégrante de ce choix stratégique, plaçant l’écurie de Grove parmi celles à surveiller sur le moyen terme.

Dans ce contexte, James Vowles a été interrogé sur l’état d’esprit de son pilote face à l’absence de Williams à Barcelone, alors que son équipier Alex Albon a résumé la situation sur les réseaux sociaux en expliquant que c’était le prix à payer lorsque l’on "pousse les limites".

"Alex ? Vous avez vu sa réponse sur les réseaux. Il est compréhensif, il sait depuis le temps que nous sommes ici à quel point ce que nous avons lancé pour 2026 est ambitieux par rapport à ce qu’il a déjà connu."

"Pour Carlos, depuis la seconde où je l’ai appelé, sa première question a été : ’Qu’est-ce que je peux faire pour aider ? Je suis avec vous et je vous soutiens’. Mais il est frustré, comme je suis frustré. Nous sommes là pour courir, pour tester ou, en l’occurrence, pour faire un shakedown. Mais nous n’y sommes pas arrivés."

Pour justifier son absence en Catalogne, Williams a évoqué des retards dans le programme de la FW48. Une explication qui a conduit à des questions plus larges sur l’organisation et la production au sein de l’écurie.

"En ce qui concerne le secteur de la production, ce n’est jamais une seule chose," a insisté Vowles. "Ce n’est vraiment pas le point fabile. Il s’agit littéralement de milliers et de milliers de détails."

"Notre département de production a progressé, comme chaque partie de cette entreprise. Je dois le reconnaître, et tout le monde doit en être conscient. Il y a une passion incroyable là-bas. Je suis impressionné par le nombre d’heures que chacun y consacre, mais nous sommes encore freinés par des systèmes et des outils qui ne sont pas au bon niveau."

Ces lacunes ont un impact direct sur la compétitivité globale de l’équipe.

"Cela signifie que nous perdons en efficacité. Ce n’est pas une énorme perte d’efficacité, mais il n’en faut pas beaucoup pour commencer à décrocher d’un ou deux pour cent, et c’est là que nous en sommes aujourd’hui."

Pour Vowles, la solution passe clairement par un investissement continu et structuré, déjà en cours à Grove.

"Ce dont nous avons besoin, et ce que nous faisons déjà, c’est de continuer à investir dans ce domaine. Il y a de grands projets en cours, et je suis désormais entouré d’une équipe bien plus solide. L’équipe est déjà très différente de celle que nous avions il y a deux ans, et même il y a douze mois."

Le Britannique conclut sur une note résolument tournée vers l’avenir.

"C’est une équipe qui comprend réellement à quoi ressemble l’excellence. Les membres demandent activement, et à juste titre, des investissements, et nous les réalisons pour nous placer dans la bonne direction."