Häkkinen raconte pourquoi l’accident de Schumacher l’a ’choqué’

Mika Häkkinen a révélé à quel point l’accident de Michael Schumacher, le 29 décembre 2013, l’a touché. Le septuple champion du monde avait été victime d’un accident de ski l’ayant laissé entre la vie et la mort, et avec de lourdes blessures à la tête.

L’Allemand n’a jamais été revu publiquement après cela, puisqu’il lui a fallu des semaines pour être tiré d’affaire, puis des mois pour se réveiller. Sans qu’on sache quel est son état de santé, on sait qu’il a subi de lourdes séquelles cérébrales après cet accident.

Pour plusieurs raisons, Häkkinen a été marqué par cet accident. Evidemment, par le fait qu’il connaissait très bien Schumacher qui avait été son rival. Il a aussi rapidement compris les implications d’une blessure à la tête, ayant lui-même vécu la même chose au GP d’Australie en 1995.

"Oui, je me souviens de ce jour-là. Je n’arrivais pas à y croire" a déclaré Häkkinen, qui a vite compris que la vie de Schumacher changerait. "Je veux dire, tout ce travail acharné, tous ces succès, tout était en place, et il était temps de profiter de la vie, de faire ce qu’on voulait, de se lancer dans les affaires ou autre chose."

"Il pouvait raconter ses histoires, ses expériences, ce qu’il avait vécu en remportant tant de fois le championnat du monde. Ou ne rien faire. Le monde entier s’offre à lui. Il pouvait simplement passer du temps avec votre famille."

"Et puis, quand j’ai appris ce qui s’était passé, j’ai bien sûr été choqué d’apprendre qu’il s’agissait d’une blessure à la tête. Ayant moi-même subi une blessure à la tête en 1995, je savais que si vous restez trop longtemps sans oxygène, c’est très grave."

"Bien sûr, cela dépend du type de casque que vous portez pour skier. Ce n’est pas exactement le même niveau que celui utilisé en Formule 1. Je savais donc que si vous vous cogniez la tête, cela pouvait être grave."

Celui qui a pris sa retraite en 2001 est également désolé que son ancien rival n’ait pas pu profiter de sa vie après la F1 : "C’était triste, bien sûr, de penser à la famille de Michael, vous savez, tout ce qui l’attendait. La course automobile et cette carrière de pilote, c’est une période très courte de votre vie."

"Quand vous êtes enfant, vous pensez à l’école, vous pensez que ça va durer éternellement, et soudain, c’est fini. Puis vient l’étape suivante, votre vie professionnelle. La course automobile, votre carrière de pilote, peut être très courte. C’est alors que la vraie vie commence."

"Et Michael, juste au moment où sa vraie vie commence après la course automobile, une chose comme ça arrive. Alors vous essayez de vous dire ’ce qui se passe n’est pas juste’. J’étais sous le choc. C’est terrifiant, vous savez, de penser aux enfants, c’est absolument terrifiant. C’est tellement difficile à gérer, c’est certain."