Leclerc y a cru à Austin : ’j’ai pensé que la victoire était possible’

Deuxième du Grand Prix des États-Unis après une course particulièrement animée, Charles Leclerc estime que Ferrari est passée tout près d’un résultat encore meilleur à Austin. Le Monégasque a multiplié les batailles avec Max Verstappen et Lando Norris, tout en surveillant la stratégie de Kimi Antonelli, dont il a un temps espéré pouvoir profiter pour s’emparer de la victoire. Mais malgré une monoplace compétitive et des sensations de plus en plus encourageantes, Leclerc reconnaît que Mercedes était trop forte ce dimanche. Il pointe également une faiblesse persistante de Ferrari en qualifications, tout en affichant sa confiance pour les dernières courses de la saison.

Charles Leclerc a retrouvé le plaisir de se battre aux avant-postes au Grand Prix des États-Unis. Deuxième à l’arrivée derrière Kimi Antonelli, le pilote Ferrari a livré une course offensive, marquée par plusieurs duels avec Max Verstappen et Lando Norris.

Le Monégasque a particulièrement apprécié de disposer d’une monoplace capable de rivaliser avec les meilleurs, même si le résultat final lui laisse quelques regrets.

"Oui, j’ai pris du plaisir, vraiment. Le départ était amusant, puis les batailles avec Lando et Max plus tard dans la course étaient également très plaisantes."

"C’est le genre de course pendant laquelle on ne s’ennuie pas trop dans le cockpit, parce qu’il y a quelque chose à aller chercher."

Et pendant une partie de l’épreuve, Leclerc a même envisagé de décrocher sa première victoire de la saison. Alors que Ferrari et Red Bull avaient privilégié une stratégie à deux arrêts, Mercedes a choisi de miser sur un seul passage aux stands pour Antonelli.

Leclerc explique avoir un temps considéré cette décision comme une opportunité, les simulations de Ferrari laissant envisager une dégradation plus importante des pneumatiques de la Mercedes en fin de course.

"J’ai pensé que la victoire était possible à un moment, lorsque j’ai vu Kimi partir sur une stratégie à un seul arrêt."

"D’après nos chiffres, il devait commencer à rencontrer davantage de difficultés vers la fin de la course. Il n’a finalement jamais vraiment souffert dans les derniers tours, mais oui, c’était une course amusante. C’est simplement dommage de ne pas avoir réussi à gagner."

Contrairement à Mercedes, Ferrari n’avait pas réellement envisagé de limiter sa course à un seul arrêt. Leclerc précise que son équipe partageait la même analyse stratégique que Red Bull, notamment en raison des trains de pneumatiques disponibles.

"Oui, je pense que Red Bull et nous avions à peu près la même vision des choses. Si vous regardez également notre allocation de pneumatiques, une stratégie à deux arrêts était probablement la meilleure solution pour nous."

Cette différence d’approche a finalement tourné à l’avantage d’Antonelli, dont les pneus ont mieux résisté que Ferrari ne l’anticipait.

Une bataille intense avec Verstappen dès le premier tour

La course de Leclerc a également été marquée par une lutte particulièrement serrée avec Verstappen dans les premiers virages. Le pilote Ferrari raconte avoir volontairement évité de freiner trop tard au premier virage, afin de se donner une possibilité de contre-attaque à la sortie.

"Oui, c’était amusant. J’ai pris un assez bon départ. Ensuite, je n’ai pas voulu freiner trop tard au virage 1, simplement pour conserver une possibilité de recroiser la trajectoire à la sortie."

"Mais Lewis s’est retrouvé vraiment très, très près, puis j’ai utilisé un peu plus d’énergie de ma batterie pour me porter à la hauteur de Max dans les virages 3, 4 et 5."

"Je ne savais pas vraiment comment cela allait se passer, mais oui, c’était très serré et c’était amusant."

Lors de son dernier relais, Leclerc a retrouvé un rythme particulièrement élevé avec les pneus durs. Il estime que ce composé était le plus performant en course, grâce à sa résistance et à la possibilité d’attaquer sans provoquer une dégradation excessive.

"Oui, comme Kimi l’a dit, les pneus durs étaient simplement très bons et je pouvais beaucoup attaquer avec."

Le Monégasque a alors commencé à s’intéresser de près aux chronos du leader, dans l’espoir de réduire suffisamment l’écart pour lui mettre la pression.

"J’étais donc davantage intéressé par l’idée d’essayer de… Je demandais sans arrêt à mon ingénieur quel était le rythme de Kimi, mais j’étais probablement un peu trop optimiste."

"Je voulais quand même tenter ma chance, mais oui, j’ai probablement perdu un peu trop de temps avec Max et Lando."

"Même avec la piste libre devant moi, je ne pense pas que j’aurais pu revenir sur Kimi. Il était tout simplement trop rapide aujourd’hui."

Interrogé sur la possibilité qu’Austin représente une victoire manquée pour Ferrari, Leclerc a désigné les qualifications comme un moment déterminant. La monoplace italienne s’était montrée particulièrement compétitive pendant les trois séances d’essais libres, mais cette performance n’avait pas été pleinement confirmée en Q3.

"Si vous regardez les EL1, EL2 et EL3, nous étions très forts."

"Si vous regardez les qualifications, au bout du compte, en Q3, il était extrêmement difficile de faire monter les pneus en température et nous avons probablement perdu une chance de victoire à ce moment-là."

"Mais en course, Kimi était très performant, donc oui, si l’on considère le week-end dans son ensemble, je pense que nous ne sommes tout simplement pas assez solides dans toutes les situations."

Leclerc pense avoir trouvé quelque chose dans son pilotage

Malgré cette deuxième place, Leclerc affiche un optimisme croissant concernant les progrès de Ferrari.

Le pilote monégasque explique que ses sensations se sont nettement améliorées au cours des deux ou trois dernières courses, notamment grâce à une meilleure compréhension du comportement des monoplaces de 2026.

"Il est un peu difficile de prédire si je pourrai transformer cela en victoire, parce que les écarts sont tellement faibles et que cela dépend également des programmes d’évolutions des autres équipes lors des prochaines courses."

"Mais mes sensations avec la voiture sont de meilleures en meilleures. Ces monoplaces sont très particulières et uniques, et j’ai le sentiment qu’au cours des deux ou trois dernières courses, j’ai de nouveau trouvé quelque chose dans mon pilotage, et particulièrement dans les réglages associés à ma manière de piloter."

"Les deux éléments réunis nous ont permis de franchir un cap et je me sens simplement beaucoup plus à l’aise dans la voiture."

Après avoir été proche du succès à Singapour puis à Austin, Leclerc espère que cette dynamique finira par se concrétiser.

"J’espère donc que cela débouchera bientôt sur une victoire. Que ce soit à Singapour ou ici à Austin, nous n’étions pas très loin, donc je suis confiant dans le fait que nous aurons une occasion de gagner une course avant la fin de la saison."