Les frustrations de Lewis Hamilton chez Ferrari ne seraient pas uniquement liées aux difficultés rencontrées par la Scuderia en piste. Selon Otmar Szafnauer, ancien directeur d’équipe en Formule 1, le septuple champion du monde peine surtout à accepter des erreurs stratégiques auxquelles Charles Leclerc aurait fini par s’habituer au fil des saisons. Une différence de perception qui s’expliquerait notamment par les douze années passées par le Britannique chez Mercedes, où il a connu une organisation particulièrement efficace.

La gestion des deux pilotes Ferrari a suscité de nombreuses critiques cette saison, notamment après plusieurs incidents en piste entre Hamilton et Leclerc. Les incidents survenus dès le premier tour des Grands Prix d’Italie et de Mexico ont particulièrement alimenté les tensions, au point de pousser les deux hommes à discuter avant le week-end du Grand Prix du Brésil à São Paulo afin d’apaiser la situation.

Malgré ces échanges, Frédéric Vasseur a assuré que les règles encadrant les duels entre ses pilotes n’avaient pas changé. Mais au-delà de leur rivalité en piste, c’est également la manière dont Ferrari prend ses décisions stratégiques qui interroge, notamment depuis que Hamilton a commencé à manifester ouvertement son désaccord avec certaines consignes.

Lors du Grand Prix de Singapour, le Britannique a ainsi refusé de rentrer aux stands lorsque son équipe le lui a demandé. Une décision qui pouvait traduire un manque de confiance envers les choix stratégiques de Ferrari, même si elle lui a finalement coûté cher puisqu’il est passé de la deuxième à la sixième place.

Hamilton habitué à une meilleure gestion chez Mercedes

Invités du podcast High Performance Racing, Otmar Szafnauer, ancien directeur d’Alpine et d’Aston Martin, et Rob Smedley, ancien ingénieur de course chez Ferrari, ont analysé ces difficultés. Pour Smedley, la comparaison avec les principales équipes rivales de la Scuderia est particulièrement révélatrice.

"Si vous comparez, par exemple, la gestion des courses de Mercedes et de Red Bull à celle de Ferrari au cours des quatre dernières années, elle aura été meilleure chez Mercedes et Red Bull."

Szafnauer estime que cette différence de fonctionnement explique en grande partie les réactions parfois très directes de Hamilton face aux décisions de son équipe. Contrairement à Leclerc, qui a effectué l’essentiel de sa carrière en Formule 1 chez Ferrari, le Britannique dispose d’une expérience particulièrement longue au sein d’une structure habituée à gagner.

"Il se pourrait très bien que Lewis vienne d’un environnement où les décisions étaient bonnes la plupart du temps. Leclerc ne connaît que Ferrari. Donc Lewis n’exprime pas simplement sa frustration, il dit plutôt : ’Hé, je sais qu’on peut faire mieux’, alors que Charles s’y est habitué, il a fini par considérer cela comme normal."

Leclerc dispute actuellement sa huitième saison avec Ferrari, une équipe dont les choix stratégiques ont régulièrement été remis en question depuis son arrivée. Hamilton, de son côté, a rejoint Maranello en 2025 après douze années chez Mercedes, durant lesquelles il a remporté six de ses sept titres mondiaux, tandis que l’écurie allemande a décroché huit championnats constructeurs consécutifs.

Cette expérience expliquerait pourquoi Hamilton se montre moins disposé à accepter certaines décisions que son coéquipier monégasque. Rob Smedley considère d’ailleurs que les réactions du Britannique sont aussi le résultat de deux années de frustration accumulée depuis son arrivée chez Ferrari.

"Lorsque vous avez une équipe qui fonctionne vraiment bien ensemble, avec des personnes brillantes, une technologie brillante et des outils brillants, vous devez prendre les bonnes décisions huit fois sur dix. Et je pense qu’il vient d’un environnement, chez Mercedes, où ils prenaient les bonnes décisions huit fois sur dix. C’est donc cette frustration qu’il affiche désormais ouvertement."

Smedley dément tout traitement de faveur pour Hamilton

Les tensions entre les pilotes et les difficultés rencontrées par Ferrari ont également alimenté des interrogations sur l’existence de différents clans au sein de la Scuderia. Certaines spéculations ont notamment évoqué un éventuel traitement préférentiel accordé à Hamilton par John Elkann, le président de Ferrari.

Une hypothèse que Rob Smedley, qui connaît bien le fonctionnement interne de l’écurie italienne pour y avoir travaillé pendant plusieurs années, rejette catégoriquement.

"Il n’y a pas de clans au sein de Ferrari. Je peux vous l’assurer. Je les connais. John Elkann ne favorise pas Lewis."

L’ancien ingénieur de course insiste sur le fait que la structure de Ferrari repose sur une hiérarchie clairement définie, sans groupes concurrents cherchant à défendre les intérêts particuliers de l’un ou l’autre des pilotes.

"Il existe une hiérarchie, avec John Elkann, Fred, puis les deux pilotes, et tout le monde travaille simplement pour l’équipe, y compris John. Il n’y a donc pas de clans. N’inventons pas des histoires."

"Chez Ferrari, je le sais, les pilotes font partie d’un même système, plutôt que d’évoluer au sein de groupes concurrents au sein du garage. Chacun est, en fin de compte, appelé à contribuer aux objectifs globaux de Ferrari."