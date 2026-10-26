Radio, stratégie : Verstappen tacle Red Bull pour une accumulation d’erreurs

Max Verstappen n’a pas caché sa frustration après sa troisième place au Grand Prix des États-Unis, malgré un dixième podium cette saison. Après deux victoires consécutives, le pilote Red Bull espérait prolonger sa dynamique à Austin, mais sa course a été perturbée par une stratégie pneumatique inadaptée, des problèmes de groupe propulseur, un arrêt aux stands trop lent et de nouvelles difficultés de communication radio. Le Néerlandais estime que son équipe est passée à côté de plusieurs décisions importantes et reconnaît qu’une deuxième place aurait peut-être été accessible avec une meilleure exécution.

Troisième derrière Kimi Antonelli et Charles Leclerc, Max Verstappen a quitté le Circuit des Amériques avec le sentiment d’avoir manqué une occasion de prolonger sa série de bons résultats. Le quadruple champion du monde considère que Red Bull n’a pas su exploiter correctement les caractéristiques des pneumatiques, tout en accumulant des difficultés techniques qui ont rendu sa monoplace particulièrement imprévisible.

Interrogé à chaud sur son dixième podium de la saison, Verstappen n’a pas cherché à masquer sa déception et lancer de nombreux tacles aux choix de son équipe. Il n’a pas du tout apprécié de voir Red Bull dévoiler sa stratégie à deux arrêts de manière aussi claire !

"Assez frustrant, pour être franc. Oui, ce n’était tout simplement pas une très bonne course pour nous."

"J’ai connu des courses plus agréables. Pas grand-chose n’a vraiment bien fonctionné. Le départ n’était pas bon, et la gestion du choix des pneus ne l’était pas non plus. Tendre, tendre, medium... ce n’était pas ce qui avait été convenu. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela s’est passé ainsi."

"Vraiment, ce n’était pas convenu. C’est bien pour ça que je ne comprends pas. Sinon, tout le monde aurait su qu’on partait sur une stratégie à deux arrêts."

"Et puis j’ai aussi rencontré trop de problèmes avec le moteur, mais c’était déjà le cas lors des qualifications. C’était vraiment très irrégulier."

"Dans un virage, le frein moteur est insuffisant, ce qui fait que la voiture continue sur sa lancée, et dans le virage suivant, il devient soudainement très agressif."

"À un autre moment, les rapports ne passaient pas correctement. Je n’arrive pas à m’expliquer tout ça. Je ne vais pas me plaindre à chaque tour, mais ce n’était tout simplement pas bon. Le week-end dans son ensemble n’a pas été bon, et en course, c’était encore pire."

Verstappen a également évoqué le rythme des pneus durs, qu’il n’a jamais eu l’occasion d’utiliser.

"Ils ne les ont pas montés sur ma voiture," a déclaré le pilote. "Ce n’était pas ce sur quoi nous nous étions mis d’accord."

"Tout le monde comprend immédiatement que vous partez sur une stratégie à deux arrêts dès que vous repassez en pneus tendres. Nous avions convenu d’utiliser les pneus medium, mais il faudra que j’en discute. Je ne sais pas pourquoi les choses se sont passées ainsi."

Le pilote Red Bull a souligné que l’irrégularité de la voiture a persisté tout au long du week-end.

"L’équilibre de la voiture n’était pas optimal, et il y a eu trop de problèmes," a-t-il ajouté. "Il est impossible de piloter de manière constante quand quelque chose change à chaque fois. À chaque tour, dans chaque virage, le comportement n’est tout simplement pas constant."

Interrogé sur le fait de s’être contenté de la troisième place plutôt que de se battre contre Leclerc pour la deuxième, Verstappen a minimisé la différence : "Que l’on finisse troisième ou quatrième, cela ne change pas grand-chose."

"Lorsqu’on m’a indiqué à quel point Lewis Hamilton était proche derrière moi et à quelle vitesse il se rapprochait à chaque tour, il ne servait à rien de lutter contre Charles, car j’aurais fini par perdre cette position-là aussi."

Plus tard, en conférence de presse, le ton a baissé mais d’un cran seulement. Le Néerlandais pointe d’abord les choix effectués par Red Bull concernant les gommes utilisées pendant les 56 tours. Lors des deux Grands Prix précédents, les composés les plus tendres avaient constitué un choix particulièrement performant. Mais à Austin, la situation s’est inversée, les pneus plus durs se montrant finalement mieux adaptés aux conditions de course.

Verstappen estime que Red Bull a tardé à comprendre cette évolution.

"Avec le recul, évidemment, c’est très facile à dire, mais pour une raison ou une autre, les composés les plus tendres ne fonctionnaient pas vraiment très bien aujourd’hui."

"Et puis, je pense aussi que l’ordre dans lequel nous avons utilisé nos pneus était mauvais."

"De plus, je pense qu’à un moment, il était assez clair que ceux qui utilisaient les composés plus durs trouvaient beaucoup d’adhérence. J’imagine donc que nous n’avons pas vraiment réagi à cela."

"Nous sommes probablement restés trop fidèles à ce que nous pensions après les deux dernières courses, où les composés les plus tendres étaient les plus rapides, alors qu’ici, cela ne fonctionnait clairement pas."

La stratégie n’est toutefois pas le seul élément qui a compromis sa course.

Un groupe propulseur au comportement imprévisible

Verstappen a également rencontré de nombreuses difficultés avec son groupe propulseur, dont le comportement variait selon les virages et les tours. Une irrégularité qui l’empêchait de trouver des repères constants au volant de sa RB22.

"Mais en dehors de cela, nous avons aussi rencontré beaucoup trop de problèmes avec le groupe propulseur. Son comportement était tout simplement très irrégulier dans les virages : à chaque tour, à chaque virage, il réagissait différemment."

"Vous ne pouvez donc pas trouver votre rythme, vous ne pouvez pas obtenir la moindre régularité dans le comportement de la voiture."

À ces problèmes s’est ajouté un arrêt aux stands plus lent que prévu.

"J’ai aussi subi un arrêt aux stands lent, donc oui, il y a eu trop de choses qui ne se sont tout simplement pas bien passées."

Une Red Bull trop moyenne dans tous les types de virages

Interrogé sur la différence de performance entre Austin et les courses précédentes, Verstappen a également livré une analyse des caractéristiques de sa monoplace.

"Parce que je pense que notre voiture est équilibrée. Nous ne sommes pas les plus rapides dans les virages rapides, nous ne sommes pas les plus rapides dans les virages lents."

"Et je pense qu’ici, il fallait peut-être soit être très rapide dans les virages rapides, soit être le plus rapide dans les virages lents."

"Quand vous n’êtes le meilleur dans aucun des deux, vous êtes simplement un peu moyen, et je pense que nous étions justement un peu moyens en course."

"Évidemment, si nous avions choisi d’autres pneus, nous aurions peut-être pu terminer deuxièmes, mais c’est toujours facile à dire après coup."

Il insiste cependant sur le fait que les difficultés liées au groupe propulseur auraient continué à limiter son potentiel.

"Quand vous avez trop de problèmes de régularité avec votre groupe propulseur, cela vous coûte déjà du temps au tour sans même avoir à faire quoi que ce soit."

"Il est donc normal que vous ne puissiez pas tout exécuter à la limite, ou au moins être à votre meilleur niveau. Il reste beaucoup de choses que nous devons examiner et améliorer."

Malgré sa frustration, Verstappen conserve quelques souvenirs positifs de sa course, notamment les affrontements du premier tour. Interrogé sur son départ, il a d’abord minimisé les difficultés rencontrées au moment de l’extinction des feux.

"Je n’ai pas perdu de position, donc ce n’était pas si mauvais. C’est normal. Mon départ était normal. Simplement, de manière constante…"

Le Néerlandais a ensuite détaillé sa bataille avec Charles Leclerc, qui est parvenu à prendre l’avantage en utilisant l’énergie électrique de sa Ferrari.

"Oui, je pense que Charles a utilisé son boost entre les virages 2 et 3, donc il m’a dépassé par l’extérieur, ce qui était une belle manœuvre."

"Je me suis dit : ’Bon, on va se calmer. Il reste encore une longue course devant nous’."

"Mais ensuite, nous avons eu une belle bataille entre les virages 12 et 15, ce qui était sympa. C’était une belle lutte en piste."

"J’avais aussi Lewis à mon extérieur, je crois, au virage 6 pendant le premier tour, donc j’ai eu un peu de travail à faire à ce moment-là."

"Mais oui, tout s’est bien terminé, donc c’est agréable, vous savez, quand on peut se battre un peu comme ça. Évidemment, Kimi avait pris un peu d’avance à cause de tout cela, mais ce n’est pas grave."

Verstappen exaspéré par les problèmes radio

Les difficultés de Red Bull ne se sont pas limitées à la stratégie et au comportement de la monoplace. Verstappen a également subi de nouveaux problèmes de communication radio, un sujet qui commence sérieusement à l’agacer.

Interrogé sur le fait que ce type d’incident semblait s’être produit pour la deuxième fois, le pilote néerlandais a immédiatement corrigé cette impression.

"Ce n’est pas la deuxième fois. Cela s’est déjà produit je ne sais combien de fois cette année."

"Peut-être que nous devrions simplement commencer à communiquer en langue des signes. Ce serait probablement moins cher aussi."

"C’est un désastre. Oui, c’est un désastre. C’est vraiment frustrant, pour être franc."

Alors qu’il estimait encore samedi pouvoir tirer davantage de sa monoplace et éventuellement se battre pour la victoire, Verstappen considère que Red Bull n’a pas exploité son potentiel le dimanche.

Interrogé sur la possibilité d’obtenir un meilleur résultat malgré les problèmes techniques, il a été particulièrement clair.

"Non, aujourd’hui, nous n’avons pas optimisé grand-chose."

"Les problèmes n’aident évidemment pas, mais je pense aussi que la stratégie que nous avons adoptée, avec les choix de pneus que nous avons faits, n’était tout simplement pas bonne."

"Il y a donc plusieurs choses à analyser : pourquoi ces pneus n’ont pas fonctionné comme nous l’espérions, ou pourquoi les autres ont été meilleurs que prévu."

Verstappen souhaite tirer des enseignements précis de cette expérience.

"Oui, c’est quelque chose dont nous devons apprendre. Et puis, comme je l’ai déjà dit, l’arrêt aux stands lent n’aide pas non plus. Ce sont simplement des secondes que vous jetez par la fenêtre, n’est-ce pas ? Et quand vous êtes engagé dans une bataille serrée pour la deuxième place, cela pénalise votre performance."

"Donc oui, normalement, nous sommes très bons dans ces domaines, mais aujourd’hui, nous ne l’avons pas été."