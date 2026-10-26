Wolff a été bluffé par Antonelli, ’exceptionnel à chaque instant’

Toto Wolff n’a pas caché son admiration après la neuvième victoire de Kimi Antonelli cette saison, décrochée au Grand Prix des États-Unis. Alors que son jeune pilote se rapproche désormais inexorablement de son premier titre mondial, le directeur de Mercedes a particulièrement apprécié sa sérénité avant le départ, sa maîtrise face à Max Verstappen et sa gestion de la course. L’Autrichien a également salué les choix stratégiques de son équipe, qui a résisté à la tentation de copier Red Bull, tout en rappelant que le championnat n’était pas encore officiellement remporté.

À Austin, Mercedes a connu une course contrastée. Si Kimi Antonelli a signé une nouvelle victoire et franchi un pas quasi-décisif vers le titre mondial, George Russell a dû se contenter de la huitième place.

Mais c’est évidemment la performance du jeune Italien qui a retenu l’attention de Toto Wolff après l’arrivée.

Interrogé sur sa fierté de voir Antonelli si proche d’un sacre historique, le patron de Mercedes a raconté une anecdote révélatrice de l’état d’esprit de son pilote avant le départ.

"Kimi a remporté le championnat du monde à 99,9999 %," a déclaré Toto Wolff avec le sourire.

"Aujourd’hui, c’était vraiment la prestation d’un champion qui n’est pas encore champion. Nous le formons depuis neuf ans et nous y avons consacré beaucoup de temps."

"Quel garçon, franchement ! Juste avant, on m’a demandé s’il était nerveux avant la course et j’ai répondu que non. Il s’était simplement glissé dans mon bureau avant de se préparer et m’avait dit : ’Je vais simplement profiter de ce moment’."

Une attitude qui a particulièrement marqué Wolff, alors qu’Antonelli avait la possibilité de devenir champion du monde dès Austin si les résultats de ses rivaux lui avaient été suffisamment favorables.

"Et ce qui est étrange, c’est qu’il ne pense absolument pas au championnat. C’est assez amusant, non ? Il est donc aussi dans une phase de découverte, notamment sur le plan émotionnel, avec tout ce qui lui arrive."

Le directeur de Mercedes estime que cette tranquillité d’esprit a contribué à la qualité de sa prestation.

"Et ensuite, vous savez, il a simplement fait le travail du début à la fin. Il a été exceptionnel à chaque instant."

L’un des moments importants de la course s’est joué dès le départ, avec Max Verstappen aux côtés d’Antonelli sur la grille. Le quadruple champion du monde représentait une menace directe pour le pilote Mercedes, notamment dans les premiers mètres.

Mais Antonelli est parvenu à conserver l’avantage, malgré un choix de pneumatiques qui ne lui était pas nécessairement favorable au moment de s’élancer. Wolff a expliqué que les gommes médiums utilisées par son pilote offraient normalement une motricité légèrement inférieure à celle des pneus tendres au départ.

"Oui, exactement. Avec les pneus médiums, qui sont un peu moins performants au départ, vous perdez environ un mètre par rapport aux tendres."

"Mais j’ai eu l’impression que Max avait beaucoup de patinage des roues, donc c’était une bonne chose pour nous."

Ce départ réussi a permis à Antonelli de conserver la maîtrise de la course, avant que les décisions stratégiques ne deviennent déterminantes. L’un des principaux enjeux tactiques du Grand Prix des États-Unis concernait le nombre d’arrêts aux stands.

Red Bull a choisi une stratégie à deux arrêts pour Verstappen, ce qui aurait pu inciter Mercedes à réagir afin de protéger la position d’Antonelli. Mais l’équipe allemande a préféré maintenir son plan initial, convaincue que la stratégie à un seul arrêt restait la plus rapide.

"L’équipe chargée de la stratégie a vraiment fait du bon travail. Nous en avons discuté, vous savez, parce que Max pouvait nous passer devant grâce à un arrêt anticipé."

"Nous sommes restés fermes sur notre décision, en considérant que la stratégie à un seul arrêt semblait être la plus rapide. Norris avait chaussé les pneus durs et semblait très performant, donc nous avons maintenu notre choix."

Les simulations donnaient un avantage significatif à cette option, ce que le déroulement de la course a finalement confirmé.

"Et à la fin, les choses se sont déroulées à peu près comme prévu. En théorie, cette stratégie était huit secondes plus rapide et, finalement, l’avantage a même été un peu plus important."

Cette décision n’était pourtant pas évidente à prendre lorsque Verstappen est rentré aux stands.

Mercedes devait accepter le risque de voir son adversaire profiter de pneus plus frais, tout en conservant sa confiance dans les calculs réalisés avant et pendant la course.

Interrogé sur la confiance accordée aux informations dont disposait son équipe, Wolff a confirmé que Mercedes avait volontairement refusé de réagir aux choix de ses concurrents.

Le directeur de l’écurie estime qu’une bonne décision stratégique ne consiste pas nécessairement à imiter les autres, particulièrement lorsque les données indiquent qu’une autre approche est préférable.

"Oui, nous avons fait totalement confiance aux informations. Nous ne voulions pas réagir simplement parce que les autres le faisaient. Sur le moment, c’est une décision qui peut faire peur, mais il faut s’en tenir aux données et leur faire confiance."

La victoire d’Antonelli a finalement validé ce choix, permettant au pilote italien de poursuivre sa série de succès et d’accroître encore son avance au championnat. Avec 123 points d’avance sur Russell et 124 sur Lewis Hamilton, alors que 125 points restent à distribuer, Antonelli pourrait être sacré dès le Grand Prix de Mexico.

Une neuvième place lui suffirait notamment en cas de victoire de Russell.

Le champagne attendra, mais la tequila pourrait couler au Mexique

La perspective d’un sacre dès la prochaine manche commence naturellement à se préciser chez Mercedes. Le Grand Prix de Mexico pourrait prendre des allures de célébration pour Antonelli, qui reste en position de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Interrogé avec humour sur la possibilité de préparer déjà la tequila pour une éventuelle fête au Mexique, Wolff a rappelé un précédent vécu avec Lewis Hamilton.

"Je crois que nous avons déjà vécu cela avec Lewis là-bas, un jour. Il y aurait certainement beaucoup de tequila au frais. Mais, vous savez, il doit encore terminer la course au Mexique."

"S’il la termine il a de bonnes chances de gagner le championnat. On boira alors une tequila, et si ce n’est pas le cas, on boira une caïpirinha au Brésil le week-end suivant !"

Wolff a plaisanté en disant qu’Austin n’était peut-être pas, de toute façon, l’endroit idéal pour que le jeune homme de moins de 21 ans puisse fêter l’événement.

"Il n’aurait pas eu le droit de boire quoi que ce soit ici !"

"Mais je veux encore rester sur Austin. Pour moi, c’était probablement sa meilleure course. On avait un déficit au départ avec un pneu plus dur que Verstappen, mais il a pris un très bon départ, il a maintenu l’écart sur les deux pneus, il avait la performance, c’était une course de champion."

Wolff est-il fier du parcours de son jeune protégé ?

"On me pose souvent la question de la découverte de Kimi, mais c’est une grande équipe qui l’a fait, Gwen Lagrue, Joseph, Stéphane, qui étaient les premiers, les Français, à le découvrir sur les circuits de karting, et ils ont maintenu l’équipe junior. Les gens parlent de sa maturité sans comprendre que c’est un processus de huit ou neuf ans. On ne l’a pas accueilli comme un champion, il a été dans le développement de l’équipe, on l’a implémenté dans le travail d’ingénierie, on en a beaucoup discuté avec son papa, et il a l’intelligence de sa maman !"

Quant à sa progression depuis 2025, Wolff est aussi impressionné.

"On apprend toujours des choses et de temps en temps on ne comprend pas. Et pour moi, son évolution cet hiver est incompréhensible. Je me souviens de neuf courses de suite sans point, des larmes à Spa, de gens qui nous disaient qu’il ne méritait pas d’être chez nous, ou même qu’il ne méritait pas d’être en F1. Mais on a continué à le soutenir et on voit le résultat."

Enfin, pour Mercedes F1, cette performance vient aussi rassurer sur les évolutions de la W17.

"Oui exactement, la voiture est un peu difficile en ce moment, on voit qu’avec George ça ne fonctionne pas, elle est difficile, c’est un peu la diva qu’on avait quelques années. Avec Kimi ça fonctionne, on doit trouver une fenêtre pour que la voiture soit meilleure dans toutes les conditions."