Leclerc : le podium d’Austin ’ne veut rien dire’ pour le Mexique

Charles Leclerc a retrouvé le podium à Austin après un bon week-end pour Ferrari, qui a vu Lewis Hamilton terminer quatrième. Le Monégasque est satisfait d’avoir réussi à terminer dans le top 3, après plusieurs courses difficiles.

Cependant, le pensionnaire de la Scuderia ne pense pas qu’un tel résultat aux Etats-Unis soit la garantie de voir la SF-25 jouer le podium lors des cinq courses restantes cette année, à commencer par le GP du Mexique ce week-end.

"C’est un bon résultat, mais ce n’est pas comme si nous avions le potentiel d’atteindre le podium. On doit être prudents, le week-end a été parfait, mais nous savons que McLaren et Red Bull sont bien plus fortes que nous, Mercedes peut aussi l’être. Donc ça ne veut rien dire pour la suite de la saison, mais ça fait du bien à tout le monde" a déclaré Leclerc.

Ferrari a connu des courses difficiles au Mexique, avec notamment des accidents pour le pilote monégasque en 2022, mais il assure que lui et son équipe n’ont pas de craintes ni de préjugés négatifs.

"Bien qu’on ait eu des difficultés dans le passé, je ne pense pas avoir de point faible. On est dans le même bateau que tout le monde, c’est un circuit piégeux, il faut trouver un équilibre délicat, mais je ne suis pas sûr qu’on ait un désavantage en venant ici."

"Ce qui définira notre week-end reste la performance brute, et je ne sais pas où nous serons à ce niveau. Mais il y a trois séances d’essais libres, ce qui rend les choses un peu plus faciles par rapport au week-end dernier, dans le but de gérer cela."

Interrogé sur sa saison et ses propres performances, Leclerc est satisfait d’avoir été au rendez-vous de ce que lui proposait sa monoplace. Mais avec des performances moins bonnes lors de certains week-ends, la frustration a parfois été importante.

"Je pense que j’ai été performant, je suis très heureux de ma saison. Mais c’est difficile à juger, car c’est lié aux résultats que vous avez et ce pour quoi vous vous battez, et malheureusement, il y a eu de très bonnes performances qui ont été transparentes et que personne n’a remarquées car j’étais nulle part."

"Ca a été un peu frustrant à ce niveau, mais ce que je peux faire de mieux, c’est regarder mes performances, être honnête avec moi-même, et ça ne veut pas dire que je ne tente pas de progresser, car je fais tout ce qui est possible pour progresser autant que possible et dès que possible."

Leclerc a révélé qu’il préférerait être dans la position des pilotes McLaren, en tête du championnat, qu’à la place de Max Verstappen, troisième : "Je préférerais être dans la position de McLaren que dans celle de Max, car être en tête est la meilleure position et avoir l’avantage au classement est toujours le mieux."

Et s’il était menacé par les uns ou les autres en piste, il admet qu’il serait très inquiet face aux deux : "Actuellement, McLaren est forte mais Red Bull et Max ont fait de gros progrès depuis Monza. Pour moi, ça ne changerait rien car ça voudrait dire qu’une voiture plus rapide reviendrait sur moi."