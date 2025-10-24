Hamilton est ’confiant’ pour la fin de saison après ses récents progrès

Lewis Hamilton a retrouvé le moral après un bon résultat le week-end dernier, une quatrième place qui a fait plaisir au pilote Ferrari, qui est convaincu que les choses se mettent en place pour qu’il soit capable de signer régulièrement de bons résultats.

Le pilote britannique explique qu’il est toujours en train de comprendre comment travaille la Scuderia, et comment il doit adapter son travail à sa nouvelle équipe, ce qui lui a fait perdre du temps en début de saison et pendant la majeure partie de celle-ci.

"Après un week-end positif, je suis confiant que nous puissions faire la même chose ce week-end" a déclaré Hamilton, qui espère continuer à progresser et ne perd pas espoir de signer un bon résultat au Mexique ou après.

"Ce n’est jamais trop tard, nous n’avons jamais été dans la lutte pour le championnat, ça a été le cas toute la saison. Il y a eu des hauts et des bas, mais je sens que c’est une fondation. A chaque fois que je vais sur un circuit, c’est la première fois avec l’équipe, avec mes ingénieurs."

"Encore aujourd’hui, je dois apprendre comment ils ont réglé la voiture l’année dernière, et je vais aller sur la piste et apprendre les caractéristiques de la voiture sur ce circuit. Mais c’est positif, tout le monde travaille très dur. Ca a été difficile pour tout le monde car il y a beaucoup de négativité, et avoir un positif est important, tout le monde en a besoin et le mérite."

Interrogé sur la perspective d’une lute à trois entre Oscar Piastri, Lando Norris et Max Verstappen pour le titre, le septuple champion du monde pense que c’est une bonne chose pour le public.

"C’est bien, avoir une équipe qui était devant et qui a gagné les constructeurs, avec une bataille entre les deux pilotes, est excitant. Mais ajouter un troisième pilote et une autre équipe à cette bataille est excitant, et c’est ce que devrait être ce sport."

"C’était bien pour moi de me battre contre Max, contre une autre équipe avec la bataille du développement, et je pense que c’est ce que les gens veulent voir" poursuit le Britannique, qui note que la position de Verstappen est plus confortable.

"Red Bull a progressé, c’était la voiture dominante ces quatre dernières années, et McLaren est revenue cette année. Donc c’est génial d’avoir cette bataille énorme, et je ne sais pas quoi en attendre. Il y a trois pilotes très talentueux, je ne sais pas comment ils se comporteront.

"Max l’a gagné quatre fois, il sait quoi faire et c’est plus facile d’être dans le rôle du chassé. Si vous êtes devant et que quelqu’un réduit votre avance, ça vous touche. Quand vous êtes en chasse, vous n’avez rien à perdre, alors que quand vous êtes en tête, vous avez tout à perdre. Ce sera intéressant de voir comment ils vont le gérer."