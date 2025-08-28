Verstappen ne voit pas la RB21 briller à Zandvoort, à moins que la pluie ne l’aide

Max Verstappen n’est pas très optimiste quant à ses chances de briller pour la victoire devant son public, lors du Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end car il s’attend à ce que sa Red Bull ne soit pas performante à Zandvoort.

Le tracé de Zandvoort présente de nombreux points communs avec le dernier circuit, le Hungaroring. Les deux circuits sont étroits, difficiles en termes de dépassements et comportent plusieurs virages à vitesse moyenne à rayon constant.

Verstappen a connu l’un de ses pires week-ends de la saison en Hongrie. Il s’est qualifié huitième et a chuté à la neuvième place en course.

"Ce n’était pas un week-end exceptionnel pour nous. J’espère donc que nous pourrons nous rapprocher. Mais je ne pense pas que ce sera notre meilleur circuit du reste du calendrier."

"Mais il devrait y avoir pas mal de pluie. Cela crée toujours un peu de chaos, il faut donc voir ce qui se passe. C’est certain que cela m’aiderait bien face aux McLaren qui seront encore la référence."

Verstappen n’a gagné que deux fois cette année, à Suzuka et à Imola. Il a déclaré que la RB21 est clairement plus performante sur des circuits plus rapides comme ceux-là lorsqu’on lui a demandé d’évoquer ses chances de gagner d’autres courses en 2025.

"Je dirais naturellement que plus le tracé comporte de virages rapides, plus cela devrait être avantageux pour nous. Les virages à basse et moyenne vitesse sont probablement un peu plus difficiles."

Il reste dix manches avant que la F1 n’introduise une réglementation radicalement nouvelle l’année prochaine. Verstappen a déclaré vouloir profiter du reste de la saison pour mieux comprendre la F1 actuelle de Red Bull avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

"Nous allons simplement essayer d’en tirer le meilleur parti à chaque course. J’essaie de voir s’il y a des opportunités et d’en apprendre davantage sur la voiture."

"Bien sûr, l’année prochaine sera très différente avec la nouvelle F1, mais je suis toujours très curieux de mieux comprendre la voiture actuelle et de voir où nous pouvons améliorer nos performances pour nous faciliter la tâche."