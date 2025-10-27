Leclerc salue une ’exécution parfaite’ qui replace Ferrari devant Mercedes F1

Après sa 3e place à Austin, Charles Leclerc a pu conserver son sourire. Deuxième au Grand Prix du Mexique, le Monégasque signe son meilleur résultat depuis Monaco et confirme les progrès de Ferrari sur ce final de saison.

Sans disposer du rythme pur de McLaren ou Red Bull, il a su tirer le maximum d’une SF-25 optimisée par une exécution parfaite. Malgré un départ musclé et la pression intense de Verstappen dans les derniers tours, Leclerc a tenu bon pour offrir un deuxième podium consécutif à la Scuderia. Un résultat solide qui relance Ferrari dans la bataille pour la deuxième place du championnat constructeurs.

Quelle satisfaction tire-t-il de sa course, mais aussi de l’ensemble du week-end de Ferrari, plutôt réussi en termes de performance ?

"Une grande satisfaction. Je veux dire, ce week-end a été très positif. Je pense que nous ne nous attendions pas à réitérer notre performance d’Austin. Nous savions qu’à Austin, nous avions réalisé une course parfaite, mais nous savions aussi que sur le papier, nous n’avions peut-être pas le rythme de McLaren ou de Red Bull."

"Monter sur le podium lors de cette course a été une surprise, mais nous avons réussi à réitérer cette performance et à gravir une marche supplémentaire sur le podium. Ce fut donc un week-end très solide."

"Je pense que, comme nous le savons déjà, en termes de performances pures de la voiture, cela fait assez longtemps que nous avons tourné notre attention vers 2026, et cela nous a un peu aidés dans cette dernière partie de la saison. Mais en réalisant des week-ends parfaits, nous avons réussi à décrocher deux podiums d’affilée, ce qui est vraiment très agréable."

Le premier moment chaud a été le départ. Ça a été très intense pour Leclerc, qui a fini par couper le virage 1 dans l’herbe.

"Oui. Je n’ai pas du tout apprécié ça. D’habitude, j’aime bien me battre, mais dans ce cas précis, étant coincé entre Lewis et Max, c’était le genre de situation où, en tant que pilote, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne pouvais qu’espérer que Max et Lewis me laissent suffisamment d’espace pour prendre le virage. J’ai légèrement touché Lewis. Et puis, l’adhérence était très mauvaise à l’extérieur, j’ai donc dû couper le virage. Mais heureusement pour nous trois, cela n’a eu aucune conséquence."

Verstappen gagnait rapidement du terrain à la fin grâce à ses pneus tendres plus frais. À quel point a-t-il été soulagé de voir la VSC sortir ?

"J’étais très heureux de voir la voiture de sécurité virtuelle sortir dans les deux derniers tours !"

"Je pense que sans elle, Max aurait eu plus de chances de me dépasser que moi de rester en tête. Surtout avec ces pneus médium, je n’avais pas les sensations qu’il fallait du début à la fin. J’étais vraiment tenté par les deux arrêts, mais je ne sais pas si cela aurait été mieux."

"Au final, je me suis contenté de rester sur ma stratégie, c’est-à-dire les pneus médium à mener au bout, et j’ai essayé de faire en sorte que ça marche, et ça a marché. C’était serré. Nous avons eu un peu de chance, mais je suis fier que nous ayons réussi."

Ferrari est de retour à la deuxième place du championnat constructeurs, avec un seul point d’avance sur Mercedes F1. La SF-25 est-elle assez rapide pour conserver cette deuxième place lors des quatre dernières courses ?

"Ça va être très, très difficile. Si je repense aux deux derniers week-ends, oui. Si je regarde avant ces deux week-ends, pas vraiment."

"Nous devons simplement nous concentrer sur chaque course et réaliser une exécution parfaite, comme nous l’avons fait lors des deux dernières courses. Cela porte ses fruits, évidemment, comme toujours, mais il est très difficile d’être performant à ce niveau tout le temps. Mais c’est l’objectif que nous devons viser, et j’espère que cela suffira pour nous permettre de terminer deuxièmes au championnat."