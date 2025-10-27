Russell révèle comment son contrat pourra se renouveler ’automatiquement’

George Russell a enfin révélé les détails de son tout nouveau contrat signé avec Mercedes F1 et a même laissé entendre quelles conditions pourraient un jour faire de lui le coéquipier de Max Verstappen.

Le Britannique de 27 ans a récemment prolongé son contrat avec Mercedes, mais une certaine confusion persistait quant à sa durée et à sa structure, les spéculations allant d’un accord d’un an à un accord à plus long terme incluant des clauses de performance.

"C’est quelque chose que je n’ai en fait jamais dit publiquement" a déclaré Russell au Telegraph. "Mais le contrat stipule que si je performe l’année prochaine, nous avons une clause spécifique selon laquelle, si j’atteins un certain objectif, nous renouvellerons automatiquement pour 2027."

"Donc, mon siège pour 2027 est entre mes mains. On ne me balade pas. Nous n’allons pas nous retrouver dans la même situation qu’il y a six mois. Si je performe, alors à 100 %, je resterai."

Selon plusieurs sources, Russell aurait accepté un contrat plus court en échange d’une importante augmentation de salaire et d’un meilleur contrôle sur ses activités en dehors de la piste ainsi que sur ses options futures.

"Tout finit toujours par bien se passer. En réalité, je voulais signer le contrat en octobre 2024, mais celui que j’ai obtenu aujourd’hui est bien meilleur que ce que j’aurais eu si je l’avais signé à l’époque. Parfois, il faut simplement croire en ses capacités, et je sens que je ne fais que devenir plus fort."

Dans le paddock, il se dit que Mercedes pourrait recruter Verstappen en 2027, et les deux hommes ont déjà eu maille à partir à plusieurs reprises après des luttes en piste tendues. Mais cela n’inquiète pas le Britannique.

"On s’entend bien" a répondu Russell. "On se dit bonjour. On ne discute pas vraiment, mais on ne s’ignore pas non plus. Je ne perds pas le sommeil à cause de ça. Et lui non plus, assurément. Donc ça ne me dérange pas du tout."

"La vie est courte. Nous sommes tous des adultes. On n’a pas besoin d’être les meilleurs amis du monde pour être coéquipiers. Senna et Prost n’étaient pas amis et ils ont tout de même fini premier et deuxième. Lewis et Nico ont fait la même chose."

"Évidemment, Lewis et Fernando, c’est une exception notable, mais Lewis aurait dû gagner cette année-là. Donc oui, Max est un pilote incroyable, c’est indéniable. Mais c’est justement pour ça que j’aimerais me mesurer à lui. Nous croyons tous être les meilleurs."

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen ressentirait la même chose, Russell a souri : "Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Je veux dire, c’est évidemment plus une situation perdant-perdant pour lui."

"Comme quand j’étais coéquipier de Lewis, s’il me battait, c’était normal. Mais s’il perdait contre moi, c’était une grosse défaite. Ou la même chose avec moi et Kimi aujourd’hui. Mais là, on s’avance un peu trop."

Russell insiste cependant sur le fait que l’optimisme de Mercedes pour l’ère moteur 2026 est bien réel : "Ce n’est pas juste du discours marketing. Je dirais probablement que les seuls qui ne voudraient pas échanger leur place avec moi en ce moment, ce sont les gars de chez McLaren."