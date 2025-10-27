Départ chaotique, manque de rythme : une course ’frustrante’ pour Mercedes F1

Mercedes F1 espérait mieux de la course du Grand Prix du Mexique, avec la sixième place d’Andrea Kimi Antonelli et la septième de George Russell. Un après-midi marqué notamment par un manque de performance et l’agacement de Russell derrière son équipier, les deux hommes étant bloqués par Oliver Bearman.

Bradley Lord, représentant de l’équipe, a expliqué pourquoi ces difficultés ont été de mise, et il déplore le fait que le départ ait été un chaos absolu dans lequel Russell a été un des rares pilotes à respecter les limites de piste dans le groupe de tête.

"Ce fut un après-midi difficile et frustrant pour nous, à courir au milieu d’un groupe de voitures qui se tenaient à moins d’un dixième de seconde les unes des autres en termes de vitesse pure, tout en devant défendre notre position face à la McLaren plus rapide de Piastri derrière nous" explique Lord.

"Les premiers tours ne se sont pas déroulés comme nous le souhaitions ; George était l’un des seuls pilotes du top 5 à rester entre les lignes blanches, ce qui lui a fait perdre du terrain, puis il s’est retrouvé isolé au sixième tour et a perdu deux places supplémentaires."

"Il était à juste titre mécontent du résultat, car cela a finalement déterminé l’issue de sa course. Kimi a profité des soucis de George et a géré ses pneus selon une stratégie prévue à un seul arrêt derrière Bearman lorsque George et Piastri se sont rapprochés à portée du DRS."

"Après plusieurs tours, nous avons décidé d’inverser les positions des voitures pour donner à George l’occasion d’attaquer la Haas, car il estimait avoir le rythme nécessaire, mais il n’a pas pu progresser car ses pneus avaient dépassé leur pic de performance après plusieurs tours dans son sillage."

"Avec une dégradation plus importante que prévu, la stratégie était finement équilibrée entre un et deux arrêts, et nous avons déclenché un deuxième arrêt avec Kimi au 47e tour, avec Piastri et Hamilton tout près derrière.

"Malheureusement, un arrêt lent a coûté une place à Kimi, et lorsqu’il est devenu évident que nos voitures ne pouvaient plus gagner de places, nous avons rétabli l’ordre de course du début de la course pour terminer en 6e et 7e positions. En fin de compte, la course a été consacrée à limiter les dégâts, et notre lutte pour le championnat reste très serrée."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, s’agace d’un manque de compétitivité de la W16 en course, ce qui a causé un résultat qu’il juge décevant : "Le premier tour ici est toujours un peu aléatoire, avec la longue ligne droite menant au premier virage et la configuration des premiers virages."

"Nous savions également que si nous progressions, nous aurions de bonnes chances de conserver ces positions jusqu’à l’arrivée, mais que si nous reculions, nous aurions beaucoup de mal à remonter. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés du mauvais côté de l’équation, perdant une place avec chaque pilote."

"Nos difficultés se sont encore aggravées au sixième tour lorsque George a été poussé vers l’extérieur alors que Verstappen rejoignait la piste. George a fini par perdre des places au profit de Kimi et Bearman."

"Le reste de la course n’a pas offert beaucoup d’opportunités à l’un ou à l’autre. Nous sommes passés à une stratégie à deux arrêts, car les pneus tendres semblaient performants et cela nous a permis de les utiliser plus longtemps, mais les voitures autour de nous ont couvert."

"Malheureusement, à ce moment-là, nous avons perdu une place avec Kimi en raison d’un arrêt lent, dont Piastri a profité. Il a ensuite utilisé son rythme supérieur pour reprendre sa place sur George en piste."

"Dans l’ensemble, c’est donc un résultat frustrant. Nous n’avons pas eu le rythme nécessaire pour être compétitifs lors des deux dernières courses. Nous avons une semaine pour nous ressaisir avant le Brésil ; nous allons mettre tous nos efforts pour obtenir un bon résultat là-bas et nous battre pour reprendre la deuxième place du championnat des constructeurs à Ferrari."