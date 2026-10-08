Leclerc refuse de s’emballer malgré un circuit de Singapour favorable à Ferrari

Charles Leclerc refuse de considérer Ferrari comme l’une des favorites du Grand Prix de Singapour sur la seule base des caractéristiques du circuit de Marina Bay. Alors que le tracé urbain semble, en théorie, convenir à la SF-26, le Monégasque rappelle que la hiérarchie a souvent déjoué les pronostics depuis le début de la saison 2026. Présent devant les médias ce jeudi, il a également reconnu que la Scuderia avait perdu une partie de sa régularité lors des dernières courses, tout en soulignant les efforts entrepris pour améliorer la préparation et les prises de décision de l’équipe.

Avec ses nombreux virages et ses exigences en matière d’appui aérodynamique, le circuit de Singapour pourrait offrir à Ferrari une occasion de retrouver un niveau de compétitivité plus conforme à ses ambitions.

Mais Leclerc se garde bien d’annoncer un week-end favorable avant même les premiers essais libres. Le pilote monégasque a appris cette saison que les prévisions établies à partir des caractéristiques d’un circuit ne suffisent pas à garantir un bon résultat.

"Les courses ne se gagnent pas sur le papier ! Et à plusieurs reprises cette année, nous avons constaté que ce qui fonctionne sur le papier ne se traduit pas toujours par des résultats en piste," explique Leclerc.

"Nous avons abordé certains circuits qui semblaient parfaitement nous convenir et nous avons finalement rencontré des difficultés, tandis qu’à d’autres occasions, nous avons réussi à être plus performants que prévu."

"On l’a vu trop souvent cette année, avec Monaco et Budapest qui étaient sur le papier deux pistes positives pour nous et qui ne se sont pas bien passées, et Silverstone qui sur le papier n’était pas pour nous, et où nous avons gagné."

"C’est une saison durant laquelle l’optimisation du package joue un rôle bien plus important que tout le reste. Mais la tendance des dernières courses a été un peu décevante, on est moins forts que nos rivaux, Red Bull et Mercedes sont particulièrement fortes."

"La clé reste donc d’optimiser notre ensemble technique et de parvenir à tout mettre en place correctement au cours du week-end."

Les dernières courses ont notamment mis en évidence l’importance de l’exécution des week-ends, aussi bien dans la préparation de la monoplace que dans les décisions prises en piste.

"Nous avons analysé attentivement les situations qui ne se sont pas déroulées comme prévu et nous avons beaucoup travaillé pour être mieux préparés aux décisions que nous devons prendre pendant les week-ends," souligne le Monégasque.

"L’objectif est de continuer à progresser et de nous assurer que chaque détail est sous contrôle."

"Ensuite, concernant la préparation de la monoplace... Disons qu’on a eu un peu plus de difficultés que prévu avec cette voiture. J’ai beaucoup l’impression que je pilote avec le feeling du moment, et qu’il faut aller défier la voiture de manières différentes que je le faisais avant. Et avec ces voitures, on en paie le prix. Car quand vous essayez quelque chose que vous n’avez pas testé avant, le système essaie constamment de se réadapter sur une base qui n’est pas connue, et ça rend le système confus, donc c’est une chose qu’il faut revoir."

Cette recherche de précision prendra une importance particulière à Singapour, où le format Sprint ne laissera qu’une seule séance d’essais libres avant les premières qualifications. Dans ces conditions, Ferrari devra rapidement trouver les bons réglages et limiter les erreurs susceptibles de compromettre ses chances de résultat.

"Disputer une course sprint sur un circuit urbain va être un sacré défi pour tout le monde, pas seulement pour nous, les pilotes, mais aussi pour l’ensemble de l’équipe. Il faudra trouver les bons réglages, s’assurer d’être dans la fenêtre de fonctionnement idéale pour les pneus et la voiture, sans oublier le niveau d’engagement requis pour boucler le tour lors des qualifications pour le sprint."

"C’est toutefois un exercice que j’apprécie particulièrement et un circuit que j’aime beaucoup, c’est même l’un de mes préférés de la saison. J’attends donc ce défi avec impatience, même si la tâche s’annonce très délicate."

Le format Sprint offrira aux pilotes deux séances de qualifications au cours du week-end. Leclerc sait que la performance sur un tour sera l’une des clés de la réussite à Marina Bay. Il pourra également compter sur la concurrence interne de Lewis Hamilton pour le pousser à exploiter pleinement le potentiel de sa monoplace.

Le Monégasque a d’ailleurs tenu à saluer le niveau affiché par son équipier cette saison.

"Lewis réalise une saison exceptionnelle et cela nous pousse tous les deux à donner le meilleur de nous-mêmes," affirme Leclerc.

"Lorsque vous avez un équipier aussi compétitif, vous êtes obligé de continuer à progresser, et c’est un aspect très positif pour l’équipe."

Singapour figure depuis longtemps parmi les circuits favoris de Leclerc. Le Monégasque y a déjà affiché un bon niveau de compétitivité par le passé et apprécie les exigences particulières du tracé de Marina Bay. Mais il refuse de considérer ses performances précédentes comme un indicateur fiable des chances de Ferrari cette année.

"Nous avons été performants ici par le passé, mais chaque saison est différente," rappelle-t-il.

"Nous devons nous concentrer sur le travail à accomplir ce week-end et nous placer dans les meilleures conditions possibles pour être compétitifs."

"Nous savons que ce sera un défi exigeant, mais nous ferons tout notre possible pour maximiser notre potentiel."

La préparation physique constituera également un facteur important à Singapour, l’une des épreuves les plus éprouvantes du calendrier. Les températures élevées, l’humidité et l’intensité du pilotage sur un circuit urbain imposent aux pilotes une attention particulière à leur condition physique et à leur récupération.

Pour Leclerc, la réussite d’un tel week-end repose autant sur la préparation que sur les performances de la monoplace.

"Il y a de nombreux aspects qui entrent en jeu lors d’une course comme celle-ci. Lorsque vous courez dans des conditions aussi extrêmes, chaque détail compte."