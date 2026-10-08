Lindblad ’ne sous-estime pas’ le défi physique de Singapour et s’y est préparé

Arvid Lindblad continue de faire une saison solide avec Racing Bulls, pour ses débuts en F1, et il explique qu’il apprécie ressentir ses progrès. Le Britannique a aussi salué ce qu’a accompli Racing Bulls, qui est depuis le début de saison la cinquième force de manière solide derrière les top teams, et qui a montré une régularité qu’aucune autre structure du peloton n’a affichée au fil de la saison.

Alors qu’on lui a fait remarquer qu’il a inscrit neuf points en dix courses, il se dit satisfait de ce bilan et, bien qu’il ressente ses progrès au fil des courses, il admet qu’il n’avait pas réalisé avoir enchaîné de tels bons résultats.

"Ca a été une bonne année, quand on dit neuf points en dix courses, je n’avais pas l’impression que c’était autant, et je suis content de ce qu’on a accompli. C’est aussi un témoignage de ce que fait l’équipe, on a une voiture compétitive chaque week-end" indique Lindblad.

"Ca a été une année amusante, j’ai toujours travaillé pour être en F1 et je suis heureux de mon développement, je progresse chaque week-end et je me concentre sur cela, mais je profite aussi des week-ends les uns après les autres."

Lindblad se dit confiant pour ce week-end, car même si Racing Bulls a eu de la réussite pour aller chercher des points lors des derniers Grands Prix, il est convaincu qu’il sera possible pour l’équipe d’aller chercher des bons résultats, dans une chaleur pour laquelle il s’est préparé.

"Ce n’était pas mauvais en Malaisie, Alpine a fait un pas en avant. A Bakou on était en difficulté, mais l’équipe a fait un bon travail pour revenir en Malaisie... enfin à Bahreïn ! C’était correct, je ne sais pas quel package on aura ici, c’est un format Sprint, ma première fois ici... j’aurai la même chose que Liam donc ça devrait aller."

"On s’est beaucoup préparés avant la Malaisie sur la chaleur, des saunas, courir sous la chaleur pour s’acclimater, et je n’ai eu aucun problème en Malaisie. Je sais qu’ici c’est un gros défi, je ne le sous-estime pas mais j’arrive préparé."