Leclerc reconnait qu’il ’mérite’ sa pénalité et voulait rendre la place à Hamilton

Charles Leclerc a terminé quatrième du Grand Prix du Mexique après avoir mené le début de course, mais surtout après s’être accroché avec Lewis Hamilton dans les premiers virages. Selon lui, il n’est pas le seul responsable car son équipier a aussi pris le virage trop large, et il admet qu’il espérait pouvoir rendre la place peu après, mais Max Verstappen a profité de la confusion pour prendre la deuxième place entre les deux pensionnaires de la Scuderia.

Le Monégasque reconnait toutefois qu’il a mérité sa pénalité et ne savait pas au moment de l’interview avec Canal+ pourquoi il avait pris seulement cinq secondes et non dix. Mais il admet toutefois que la manœuvre n’était pas intelligente de la part du duo.

"La pénalité est clairement méritée, que ce soit cinq ou dix secondes il faut regarder ce que les commissaires ont compris comme circonstance atténuante. On ne prend pas le virage tous les deux, on freine trop tard tous les deux et je coupe le virage" a déclaré Leclerc.

"Mon objectif initial était de rendre la position à Lewis, mais malheureusement Max s’était intercalé entre nous deux. J’ai demandé à la radio mais on a pensé que ce n’était pas assez clair pour que je repasse troisième, donc on est restés en tête."

"Je suis sûr que ce sera un des points de discussions, un débat sur le prochain briefing des pilotes. C’est souvent le cas ici car le tracé est fait de manière à ce qu’on puisse faire ce genre de choses. Mais c’est comme ça."

Interrogé sur son blocage de roues au deuxième départ, il admet avoir freiné trop fort dans une partie de la piste qui ne s’y prêtait pas : "Sur la partie droite de la piste, il y avait énormément de boulettes de gommes. J’ai freiné mais je n’avais plus aucun grip, après ça j’ai essayé de survivre jusqu’à la fin de course mais c’était compliqué."