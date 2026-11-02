Vasseur furieux contre Hamilton et Leclerc : ’un manque de respect pour Ferrari !’

Frédéric Vasseur n’a pas caché sa colère à l’issue du Grand Prix de Mexico, malgré la deuxième place de Lewis Hamilton et la quatrième de Charles Leclerc. Le directeur de Ferrari estime que son équipe a laissé échapper une victoire qui semblait à sa portée après avoir occupé les deux premières positions au premier virage. Sans désigner explicitement l’un de ses pilotes, le Français a dénoncé un manque de respect envers la Scuderia, ses employés et ses partenaires, regrettant que les efforts accomplis pour rendre la monoplace plus compétitive n’aient pas été récompensés. Il entend désormais avoir une explication avec Hamilton et Leclerc avant le prochain rendez-vous au Brésil.

Ferrari aurait pu quitter Mexico avec un résultat bien plus important. Alors que Lewis Hamilton s’élançait depuis la pole position et que Charles Leclerc occupait la troisième place sur la grille, les deux pilotes de la Scuderia se sont retrouvés aux deux premières positions dans les premiers instants du Grand Prix.

Mais leur affrontement au quatrième virage a rapidement bouleversé la situation. Les deux Ferrari sont sorties de la piste et Leclerc a pris l’avantage sur son coéquipier en empruntant le dégagement, une manœuvre qui lui a ensuite valu cinq secondes de pénalité.

Hamilton a finalement terminé deuxième derrière Max Verstappen, tandis que Leclerc a dû se contenter de la quatrième place, laissant Kimi Antonelli compléter le podium et décrocher son premier titre mondial.

Un bilan qui pourrait sembler satisfaisant pour Ferrari, mais que Frédéric Vasseur a accueilli avec une profonde amertume.

Le directeur de la Scuderia considère que son équipe disposait des moyens de remporter la course et que ses pilotes n’ont pas suffisamment tenu compte des intérêts collectifs dans leur affrontement.

Vasseur ne digère pas la victoire perdue

Interrogé après l’arrivée, Vasseur a immédiatement fait comprendre que les deuxième et quatrième places ne correspondaient pas aux ambitions de Ferrari.

Le Français a notamment insisté à Canal+ sur la position particulièrement favorable occupée par ses deux pilotes au début de la course, sur un circuit où il estime que les dépassements sont extrêmement difficiles.

"Ce n’est pas le résultat qu’on espère, surtout quand on est premier et deuxième au premier virage à Mexico, où il n’y a pas eu un seul dépassement depuis 72 ans, donc on n’espère pas finir deuxième et quatrième."

Au lieu de cela, la bataille entre ses pilotes a contribué à compromettre les ambitions de Ferrari dès les premiers virages.

Le directeur français a employé des mots particulièrement forts pour exprimer son mécontentement.

Il ne considère pas seulement l’incident comme une occasion sportive manquée, mais également comme un problème de respect envers l’ensemble des personnes qui contribuent aux performances de Ferrari.

"J’ai du mal à l’avaler car je pense que c’est un manque de respect. Un manque de respect pour la marque, un manque de respect pour tous les gens qui travaillent, pour les efforts qu’on fait, on a fait un vrai pas en avant en termes de performance, et c’est difficile de gâcher une victoire comme ça. Je n’ai pas encore discuté avec eux, on aura le temps de se voir entre quatre ou six yeux, mais là je l’ai vraiment en travers."

Vasseur a également confirmé qu’il n’avait pas encore eu de discussion approfondie avec Hamilton et Leclerc au moment de s’exprimer.

Il entend toutefois réunir les deux hommes afin de revenir sur les événements du premier tour et de clarifier ce qu’il attend d’eux à l’avenir.

Si Charles Leclerc a été sanctionné de cinq secondes pour avoir dépassé Hamilton hors piste, Vasseur ne souhaite pas faire porter toute la responsabilité de l’incident au Monégasque.

Interrogé sur l’identité du pilote visé par ses critiques, le directeur de Ferrari a précisé qu’il ne cherchait pas à désigner un coupable unique.

"Non je n’ai pas visé Charles, je veux discuter avec eux. Lewis a viré large aussi, mais on doit garder en tête qu’on représente une marque, qu’on représente des sponsors, on a 2000 personnes qui travaillent derrière nous, et ils ne font pas la course pour eux, ils le font pour tous ces gens-là."

Malgré sa colère, Vasseur ne souhaite pas laisser cet épisode perturber durablement Ferrari.

Le calendrier particulièrement chargé de cette fin de saison pourrait même constituer un avantage pour l’équipe.

Avec un nouveau Grand Prix programmé dès la semaine suivante au Brésil, la Scuderia n’aura pas beaucoup de temps pour ressasser les événements de Mexico. Le directeur français entend donc régler rapidement la situation en interne, avant de concentrer les efforts de l’équipe sur le prochain rendez-vous.

"L’avantage de faire 19 courses en 11 semaines là, c’est qu’on ne va pas avoir trop le temps d’y penser. On va pouvoir s’asseoir ce soir ou demain matin, en parler, clarifier tout ça, et on se plongera directement vers le Brésil, et je pense qu’avoir une course la semaine prochaine est ce qui peut nous arriver de mieux."