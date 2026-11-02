’Des sponsors sont même partis !’ : Wolff révèle le prix du pari Antonelli

Toto Wolff n’a pas caché son émotion après le sacre de Kimi Antonelli au Grand Prix de Mexico. En terminant troisième, le jeune Italien de 20 ans est devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, donnant raison à Mercedes et à son directeur, qui avaient choisi de miser sur lui malgré les nombreuses critiques. L’Autrichien a rappelé les doutes exprimés sur son âge, ses résultats en Formule 2 et ses difficultés rencontrées lors de sa première saison, révélant même que certains sponsors avaient quitté l’équipe en raison de ce choix.

Le pari de Toto Wolff a fini par payer. En confiant un volant Mercedes à Kimi Antonelli après le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, le directeur de l’écurie allemande avait pris une décision particulièrement audacieuse, préférant miser sur un jeune espoir plutôt que sur un pilote déjà expérimenté en Formule 1.

Cette confiance n’avait pas fait l’unanimité, loin de là. L’âge de l’Italien, son parcours en Formule 2 et ses performances irrégulières lors de sa première saison avaient alimenté les critiques, d’autant que George Russell semblait alors disposer d’un avantage important sur son jeune coéquipier.

Mais à Mexico, Antonelli a définitivement fait taire les sceptiques en décrochant le titre mondial grâce à sa troisième place, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Un résultat historique pour le pilote, mais également pour Wolff, qui n’a jamais cessé de croire à son potentiel.

Après l’arrivée, le directeur de Mercedes est revenu sur les nombreuses critiques qui avaient accompagné sa décision de promouvoir Antonelli.

Il a notamment rappelé que certains observateurs jugeaient le pilote italien trop jeune pour accéder aussi rapidement à une équipe de premier plan. D’autres considéraient que sa saison de Formule 2 n’avait pas été suffisamment convaincante pour justifier une promotion immédiate.

Les difficultés rencontrées face à Russell, ainsi qu’une série de neuf courses sans marquer de points, avaient également nourri les interrogations sur sa capacité à répondre aux attentes de Mercedes.

Wolff a même révélé que le choix d’Antonelli avait eu des conséquences commerciales pour l’écurie.

"C’est toute l’équipe qui a toujours cru que c’était possible. Tellement de gens ont dit qu’il était trop jeune, que la saison de F2 n’était pas bonne, que George dominait l’an dernier, qu’il ne marquait pas de points pendant neuf courses, on a même des sponsors qui sont partis !" dit-il à Canal+.

Cette révélation souligne à quel point la décision de Mercedes avait pu susciter des réserves, y compris au-delà du seul domaine sportif.

Malgré ces critiques, Wolff assure que la conviction de l’équipe n’a jamais changé : Antonelli possédait les qualités nécessaires pour devenir champion du monde.

Le directeur de Mercedes a insisté sur la confiance qui a accompagné le développement du jeune Italien.

Selon lui, le choix de lui confier le volant laissé vacant par Hamilton ne reposait pas uniquement sur une intuition personnelle mais sur une conviction partagée.

"On a toujours cru que c’était un futur champion du monde, et il l’a fait ! Mais on a un groupe de partenaires qui ont toujours cru en lui. Quand Lewis est parti, un grand nombre d’entre eux ont dit que c’était l’avenir, et qu’ils me soutenaient pour ce pari."

Le titre remporté à Mexico représente donc bien davantage qu’un simple succès sportif pour Mercedes. Il constitue aussi la validation d’une stratégie de long terme, construite autour d’un pilote que l’écurie considérait comme l’un des grands talents de sa génération.

Le départ de Hamilton avait ouvert une période d’incertitude pour Mercedes, tant le Britannique avait marqué l’histoire de l’équipe avec ses six titres mondiaux remportés sous ses couleurs.

En choisissant Antonelli pour lui succéder, Wolff avait accepté de prendre le risque de traverser une période d’apprentissage difficile.

Le sacre de l’Italien donne désormais une tout autre dimension à cette décision.

L’émotion de Wolff a éclaté en voyant Antonelli

Si Toto Wolff a longtemps affiché une grande maîtrise de ses émotions pendant la course, le moment de la célébration a fini par le rattraper.

Interrogé sur ce qu’il avait ressenti lorsque le titre mondial d’Antonelli s’était concrétisé, l’Autrichien a reconnu avoir été surpris par son propre détachement pendant les derniers tours.

"C’était bizarre parce que pendant la course jusqu’à la fin, j’étais dans mon mode de fonctionnement avec zéro émotion, je me demandais pourquoi, et quand je suis rentré dans le stade et que j’ai vu mon ’petit’ Kimi, tout a changé."

Russell très déçu, Mercedes promet de l’aider à rebondir

Mais si le garage Mercedes pouvait célébrer le titre d’Antonelli, l’ambiance était nécessairement différente de l’autre côté de l’équipe.

George Russell, qui figurait parmi les derniers adversaires mathématiques de son coéquipier dans la lutte pour le championnat, a terminé le Grand Prix de Mexico à la sixième place.

Le Britannique voit ainsi Antonelli décrocher le titre mondial alors qu’il avait lui-même longtemps occupé une position de référence au sein de Mercedes. Une situation difficile à accepter pour un pilote qui ambitionnait lui aussi de devenir champion du monde.

Wolff a reconnu la déception de Russell après l’arrivée, tout en assurant que Mercedes ne comptait pas concentrer toute son attention sur son nouveau champion.

"Je l’ai vu après la course, il est naturellement très déçu. Mais on a deux pilotes, on doit soutenir et aider nos deux pilotes, et on va faire un gros travail pour s’assurer qu’il revienne plus fort."