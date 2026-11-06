Leclerc rassure sur sa relation avec Hamilton, mais déchante au volant de sa SF-26

Charles Leclerc assure que les tensions avec Lewis Hamilton appartiennent désormais au passé après leur affrontement controversé au Grand Prix du Mexique. Le Monégasque a confirmé qu’une discussion organisée par Frédéric Vasseur avait permis de dissiper les frustrations entre les deux pilotes Ferrari. Mais si la situation s’est apaisée en interne, les difficultés persistent en piste : septième des EL2 au Brésil, Leclerc évoque l’une de ses pires sensations de la saison au volant de la SF-26. Une semaine particulièrement intense pour le pilote, également devenu père pour la première fois.

Charles Leclerc affirme avoir apaisé les tensions avec son coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, à la suite d’une discussion visant à clarifier les choses après leur accrochage lors du premier tour au Mexique.

Des tensions étaient apparues entre Leclerc et Hamilton après une lutte musclée au premier tour du Grand Prix de Mexico, dimanche dernier - un duel qui a finalement permis à Max Verstappen (Red Bull) de remporter la victoire.

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, s’est montré particulièrement critique envers Leclerc après cet incident, suggérant que Ferrari devait avoir des discussions sérieuses pour éviter que cela ne se reproduise.

Le patron de Ferrari, Fred Vasseur, a réuni ses deux pilotes à son arrivée au Brésil, jeudi soir, pour leur rappeler, dans ce qu’il a qualifié de message clair, que l’intérêt de l’équipe doit primer.

S’exprimant pour la première fois depuis cette réunion avec Vasseur et Hamilton, Leclerc a assuré que la situation était désormais réglée.

"Il s’est évidemment passé beaucoup de choses, peut-être même trop, au cours de la semaine dernière," a déclaré Leclerc après les essais du vendredi à Interlagos. "Nous avons discuté, tout est rentré dans l’ordre, et je me concentre désormais sur la suite du week-end."

"Je pense que c’était vraiment une bonne chose de pouvoir discuter de tout ensemble. Évidemment, pour moi, la semaine a été un peu mouvementée, mais dans le bon sens du terme, puisque je suis devenu père pour la première fois."

"Nous n’avions donc pas forcément eu le temps d’aborder les choses. Je crois qu’en discuter permet de résoudre les éventuels problèmes ou frustrations qui subsistaient ; c’était nécessaire."

"Désormais, je considère que tout est parfaitement réglé, et je ne pense pas qu’il faille continuer à en parler davantage à l’avenir."

Ferrari a semblé être la plus lente des quatre écuries de tête lors d’une journée difficile, Hamilton et Leclerc ne signant respectivement que les sixième et septième meilleurs temps.

Leclerc, qui a manqué la première séance d’essais libres, remplacé par Dino Beganovic, a révélé qu’il allait apporter des changements significatifs à sa SF-26 dans la nuit, après avoir ressenti "l’une des pires sensations" de l’année au volant.

"La deuxième séance d’essais a été très délicate. Pour être honnête, c’est l’une des pires sensations que j’ai eues dans la voiture cette année. Il y a donc beaucoup de travail à faire ; les sensations n’étaient tout simplement pas bonnes. Mais j’ai quelques idées. Nous allons modifier la voiture de manière assez importante, et nous verrons bien ce que cela donne."

"J’espère que nous pourrons progresser, car même si j’ai manqué la première séance, je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de performance à exploiter. Le rythme pur n’était tout simplement pas au rendez-vous aujourd’hui."

Leclerc est arrivé en retard à São Paulo, après avoir accueilli, avec son épouse Alexandra, leur premier enfant plus tôt dans la semaine.

"C’est vraiment la chose la plus extraordinaire qui soit," a-t-il confié à propos de sa première expérience de la paternité. "On s’y attend un peu, car j’ai toujours voulu être un jeune papa ; avec Alex, nous avons estimé que c’était le bon moment."

"C’est un moment très, très particulier, une semaine dont je me souviendrai toujours pour toutes les bonnes raisons. Bien sûr, il y a eu d’autres événements, mais pour moi, cette semaine a été entièrement consacrée à Bianca ; c’était tout simplement incroyable."