’C’est quoi ce bordel ?!’ : Verstappen perd patience avec sa Red Bull au Brésil

Troisième des deux séances d’essais libres du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen semble disposer d’une Red Bull capable de rivaliser avec Mercedes et McLaren à Interlagos. Pourtant, derrière ces résultats encourageants, le Néerlandais a multiplié les plaintes à la radio, dénonçant notamment des rétrogradages problématiques et une direction particulièrement exigeante. Entre colère et humour, Verstappen a offert quelques échanges savoureux avec son ingénieur, tandis qu’Isack Hadjar, neuvième des EL2, reconnaît avoir suivi une mauvaise direction dans ses réglages.

Sur le papier, la journée de vendredi au Grand Prix du Brésil a été positive pour Max Verstappen, qui a terminé troisième lors des deux premières séances d’essais libres.

Les seuls pilotes à s’être montrés plus rapides que Verstappen ce vendredi sont les deux derniers champions du monde en titre : Kimi Antonelli a signé les deuxième et première places lors de ces deux séances, tandis que Lando Norris a, lui, décroché la première et la deuxième place.

"La séance s’est plutôt bien passée aujourd’hui. Nous cherchons toujours à extraire un peu plus de performance, tout en essayant de gagner en régularité dans nos prestations globales. Nous avons peaufiné les réglages de la voiture et, plus précisément, travaillé à mieux comprendre le comportement des pneus sur les longs relais."

"J’ai rencontré quelques soucis au niveau de la direction, qu’il faudra résoudre avant les qualifications. Il reste encore un peu de travail, mais rien de majeur. Nous allons nous concentrer sur l’optimisation de nos performances et, pourquoi pas, espérer un peu de pluie."

Pourtant, à en juger par les messages radio adressés à son équipe, on n’aurait jamais imaginé que le pilote Red Bull se trouverait dans une position aussi compétitive.

Lors des premiers essais libres, Verstappen a fait savoir à son écurie que ses rétrogradages étaient, selon lui, "inacceptables".

Verstappen a fulminé : "C’est inacceptable, bon sang ! Inacceptables, ces rétrogradages. C’est quoi ce bordel ?!"

Par ailleurs, au cours de la journée, le pilote néerlandais s’est plaint de son volant, déclarant : "C’est une véritable séance de musculation, ce volant !"

Plus tard dans la journée, lors des deuxièmes essais libres, Verstappen a été informé qu’un élément de son unité de puissance était en train de "s’adapter" à lui.

Ce à quoi il a répondu à son ingénieur, sur un ton mi-sérieux mi-plaisantin : "Qu’est-ce que ça veut dire ? Je dois parler moi-même au moteur ?"

"Je devrais peut-être lui dire : ’Eh, l’embrayage, je change de rapport ! Sinon, tu vas être puni !’"

Isack Hadjar était lui 9e temps des Libres 2 et le Français admet n’avoir pas été dans la bonne direction.

"Nous avons connu une journée plutôt régulière aujourd’hui et nous étions compétitifs lors des longs relais ce matin, même si nous cherchons encore à trouver le bon équilibre. La deuxième séance d’essais libres a été plus délicate, car nous avons opté pour une orientation différente en matière de réglages, ce qui n’a pas donné les résultats escomptés."

Hadjar rassure toutefois avant la journée de samedi.

"Nous savons sur quels points nous devons progresser et nous effectuerons des ajustements en vue de demain. Il est possible qu’il pleuve, nous devrons donc nous adapter aux conditions ; espérons toutefois que nous parviendrons à franchir une nouvelle étape dans le développement de la voiture."