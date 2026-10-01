Leclerc attend un Sepang plus favorable à Ferrari et annonce des évolutions

Ferrari aborde le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie avec l’espoir de retrouver un terrain davantage adapté aux qualités de sa monoplace. Présents devant les médias jeudi à Sepang, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tous deux insisté sur l’importance de la confiance dans les nombreuses portions rapides du tracé malaisien. Le Monégasque estime notamment que les caractéristiques du circuit devraient être plus favorables à la Scuderia qu’à Bakou, alors que de nouvelles évolutions doivent également arriver sans pour autant bouleverser immédiatement la hiérarchie.

Le retour de la Formule 1 à Sepang place les équipes face à un circuit dont les caractéristiques diffèrent sensiblement de celles rencontrées récemment. Avec ses nombreux virages rapides, ses changements de direction et plusieurs zones où freinage et mise en appui se combinent, le tracé demande une monoplace équilibrée et capable de donner rapidement confiance à son pilote.

Pour Leclerc, ces caractéristiques pourraient permettre à Ferrari de se montrer sous un meilleur jour que lors du précédent rendez-vous à Bakou.

"C’est un circuit qui devrait être un peu plus favorable pour nous par rapport à Bakou. Il y a beaucoup de virages à haute vitesse et plusieurs zones de freinage combinées, donc il est important d’avoir une voiture qui vous donne la confiance nécessaire pour attaquer. Nous allons continuer à travailler sur les réglages et, avec un peu de chance, cela nous aidera à franchir une nouvelle étape au cours du week-end."

La Scuderia dispose encore de quelques nouveautés à introduire sur sa monoplace. Leclerc prévient cependant qu’il ne faut pas s’attendre à une transformation spectaculaire de la situation.

"Nous avons quelques éléments qui arrivent en matière de développement. Ils ne vont pas complètement changer la situation du jour au lendemain, mais chaque petit pas dans la bonne direction est important. La concurrence est très forte et tout le monde continue à développer sa voiture, donc nous devons continuer à pousser et à progresser dans tous les domaines."

L’un de ces domaines reste la compréhension des pneumatiques. Leclerc considère que leur exploitation représente toujours un facteur déterminant dans les variations de performance observées cette saison.

"Les pneumatiques sont très difficiles à comprendre cette année et parvenir à les placer dans la bonne fenêtre de fonctionnement peut faire une grande différence. C’est quelque chose sur lequel nous continuons à travailler parce que cela peut avoir un impact significatif sur les performances."

Hamilton heureux de retrouver la Malaisie

Hamilton s’est également présenté devant les médias pour évoquer ses espoirs pour ce week-end et ses premiers mots ont davantage porté sur ses souvenirs de la Malaisie.

Le Britannique a expliqué que ses meilleurs souvenirs du pays n’étaient pas nécessairement liés à ce qu’il avait vécu sur le circuit, mais plutôt au temps passé à découvrir la Malaisie au fil de ses précédentes visites.

"J’ai toujours aimé venir ici. La Malaisie est un pays magnifique et j’ai eu l’occasion de visiter différents endroits au fil des années. C’est un endroit où j’ai toujours apprécié passer du temps et c’est formidable d’être de retour."

Sur le plan sportif, Hamilton partage largement l’analyse de Leclerc concernant les exigences de Sepang. Il considère le tracé comme l’un des plus difficiles du calendrier, avec plusieurs portions rapides où la confiance dans le comportement de la monoplace sera indispensable.

"C’est un circuit fantastique à piloter. Il comporte plusieurs portions à haute vitesse et vous avez besoin d’une voiture qui vous donne confiance dans les changements de direction rapides. C’est un circuit qui met véritablement à l’épreuve aussi bien la voiture que le pilote, donc trouver le bon équilibre dès le début du week-end sera important."

Sepang sera-t-il mieux que Bakou pour la SF-26 ?

"Je ne sais pas, on arrive ici avec la même voiture... on continue à avoir un déficit de quatre dixièmes, on n’a pas changé notre moteur. Mais j’espère que l’on arrivera à mettre la voiture dans une meilleure fenêtre de fonctionnement que la semaine dernière."

"Mais je ne sais pas où nous serons dans la hiérarchie. Les autres semblent avoir progressé, je ne pense pas qu’on ait perdu quoi que ce soit, mais les autres ont avancé. McLaren, Red Bull ont apporté des évolutions et ont fait un pas en avant, Mercedes va probablement en faire un ce week-end, donc je ne sais pas où nous serons. Nous allons essayer d’exécuter le meilleur week-end possible."

Au-delà du seul rendez-vous de Sepang, Hamilton se projette également sur la dernière partie de la saison.

Le Britannique ne fixe pas d’objectif précis en matière de résultats mais souhaite que Ferrari exploite chaque occasion disponible et continue à progresser d’un week-end à l’autre.

"L’objectif est de faire le meilleur travail possible à chaque fois que nous prenons la piste. Nous voulons construire une dynamique, continuer à progresser et maximiser chaque opportunité. Il reste encore de très beaux circuits à venir et, avec un peu de chance, nous pourrons vivre ensemble quelques week-ends solides en tant qu’équipe. Tout le monde, aussi bien sur le circuit qu’à l’usine, continue à pousser incroyablement fort chaque jour."