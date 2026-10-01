Hamilton ravi de retrouver Sepang, un circuit propice au spectacle en F1

Lewis Hamilton accueille avec enthousiasme le retour inattendu de la Formule 1 à Sepang, près d’une décennie après la dernière apparition du circuit malaisien au calendrier. Avant d’entrer en piste demain pour le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie de ce week-end, le septuple champion du monde estime que la qualité des courses proposée par le tracé justifie pleinement ce retour. Le pilote Ferrari se réjouit également de retrouver Kuala Lumpur et un environnement particulièrement éprouvant physiquement, où chaleur et humidité promettent de pousser les pilotes dans leurs retranchements.

Hamilton entretient depuis longtemps une relation particulière avec la capitale malaisienne. Il s’y est rendu à de nombreuses reprises lorsqu’il pilotait pour Mercedes, dont le sponsor-titre est Petronas, entreprise basée à Kuala Lumpur.

Le Britannique conserve ainsi de nombreux souvenirs de ses passages en Malaisie, mais apprécie également particulièrement le circuit de Sepang.

"J’adore toujours aller à Kuala Lumpur. J’y ai vécu beaucoup de très belles expériences avec mon ancienne équipe, et le circuit est génial. C’est une piste qui offre de bonnes courses."

Pour Hamilton, cette dernière caractéristique devrait d’ailleurs constituer un critère important lorsque la Formule 1 décide des circuits qui doivent figurer à son calendrier.

À une époque où les tracés disponibles sont nombreux, le pilote Ferrari considère que la capacité d’un circuit à produire des courses animées et des dépassements doit peser dans les décisions.

"Lorsqu’il s’agit de décider sur quels circuits nous allons courir au cours de l’année, cela devrait faire partie du processus de décision."

"Nous voulons de bonnes courses pour les fans, pas des courses où l’on ne voit aucun dépassement, donc je me réjouis vraiment de ce retour."

Le Britannique possède également une histoire personnelle importante avec le circuit malaisien. Hamilton s’était imposé à Sepang avec Mercedes lors du Grand Prix de Malaisie 2014. Mais le tracé ne lui a pas toujours été aussi favorable.

Deux ans plus tard, en 2016, il avait décroché la pole position et menait la course lorsqu’une casse moteur l’avait contraint à l’abandon.

Cet incident avait constitué un tournant important dans la lutte pour le championnat du monde face à son équipier Nico Rosberg. L’abandon de Hamilton avait permis à l’Allemand de prendre un avantage au championnat qu’il ne céderait plus par la suite, Rosberg décrochant finalement le titre cette année-là.

Ces souvenirs difficiles n’ont toutefois pas diminué l’enthousiasme du désormais pilote Ferrari à l’idée de retrouver Sepang. Au-delà de la qualité du tracé, Hamilton attend également avec intérêt le défi physique particulièrement important que représente une course en Malaisie.

"J’ai hâte de retrouver le circuit pour y piloter. Il est tellement complet et exigeant. Bien entendu avec ces F1 le défi est un peu différent mais cela restera excellent j’en suis certain."

Les conditions climatiques constituent depuis longtemps l’une des caractéristiques les plus redoutables du rendez-vous malaisien.

À Sepang, les températures diurnes dépassent régulièrement les 30°C tandis que le taux d’humidité peut franchir les 80%. Une combinaison particulièrement éprouvante pour l’organisme, puisque cette forte humidité réduit sa capacité à se refroidir efficacement alors que les pilotes sont enfermés dans le cockpit.

L’intensité de ces conditions peut être telle qu’un pilote est susceptible de perdre plus de quatre kilogrammes de masse corporelle au cours des 56 tours de la course.

Loin de redouter cette difficulté supplémentaire, Hamilton y voit un nouveau défi à relever.

"C’est un circuit où il fait extrêmement chaud. Ce sera encore très humide aussi et nous aurons certainement de la pluie pendant l’une ou l’autre séance. Peut-être pour la course. Ce sera une course énormément exigeante sur le plan physique, donc j’ai hâte de relever ce défi."