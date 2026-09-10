100 éliminations en Q1, mais ’aussi rapide qu’Alonso’ : De la Rosa refuse d’accabler Stroll

Lance Stroll a franchi à Monza un cap statistique peu flatteur en qualifications, mais Pedro de la Rosa refuse d’y voir le reflet du véritable niveau de performance du Canadien. Alors que le pilote Aston Martin est devenu le premier de l’histoire de la Formule 1 à compter 100 éliminations dès la Q1, le consultant de l’équipe estime au contraire que les données montrent un Stroll beaucoup plus proche de Fernando Alonso que sa réputation ne le laisse penser.

Stroll venait par ailleurs de franchir le cap des 200 départs en Grand Prix, avant d’inscrire ce record particulier à son palmarès lors des qualifications du Grand Prix d’Italie. Une statistique forcément difficile à ignorer, mais que de la Rosa considère comme trompeuse lorsqu’elle est isolée du reste des données.

Ambassadeur et représentant d’Aston Martin en F1, l’Espagnol a ainsi tenu à défendre fermement le niveau de performance du Canadien dans le podcast Beyond The Grid.

"Lance est extrêmement rapide," a insisté l’ancien pilote de Formule 1.

De la Rosa explique notamment que l’analyse permet de constater que Stroll est régulièrement capable de prendre l’avantage sur Alonso dans certains secteurs.

"J’adore regarder les données parce que je suis très porté sur les données et que j’aime voir où un pilote est plus rapide que l’autre, et Lance, sur énormément de circuits, dans énormément de virages, est imbattable."

"Ils sont tous les deux très proches en termes de niveau. Lance est extrêmement rapide dans tous les types de virages."

Pour lui, la principale faiblesse du Canadien ne réside donc pas dans sa vitesse pure, mais plutôt dans sa capacité à assembler régulièrement un tour de qualification sans erreur. Une différence particulièrement importante en Formule 1, où une petite erreur en qualifications peut avoir des conséquences sur l’ensemble du week-end.

"Parfois, il a commis des erreurs en qualifications ou de petites erreurs qui, au bout du compte, si vous ne vous qualifiez pas suffisamment haut, compromettent tout le week-end. C’est là qu’il lui manque quelque chose."

"Parfois, il y arrive en qualifications, et il devance Fernando. C’est rare car nous parlons quand même de Fernando Alonso."

"Je pense que Lance est un pilote très sous-estimé."

Selon l’Espagnol, lorsque les conditions sont réunies et que l’Aston Martin fonctionne correctement, l’écart de performance entre les deux pilotes est loin d’être aussi important que pourraient le laisser croire leurs réputations respectives.

"Pour Lance, chaque fois que la voiture se comporte correctement, il est aussi rapide que Fernando. Il n’y a aucun doute là-dessus."