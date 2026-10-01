Hamilton veut changer Ferrari mais prévient : ’Fred ne va nulle part’

Lewis Hamilton a livré une nouvelle défense particulièrement appuyée de Fred Vasseur, tout en laissant entendre que Ferrari devrait plutôt examiner d’autres éléments de sa structure pour poursuivre sa progression. Alors que la Scuderia vient de prendre publiquement position en faveur de son Team Principal face aux spéculations entourant son avenir, le Britannique assure que le Français est l’homme qu’il faut pour mener l’équipe. Il reconnaît en revanche souhaiter encore plusieurs changements dans l’organisation de Maranello, sans vouloir en révéler précisément la nature.

La prise de parole de Hamilton intervient deux jours après une démarche inhabituelle de Ferrari. L’équipe avait organisé un point presse destiné aux journalistes au cours duquel un porte-parole avait assuré que la direction conservait une "pleine confiance" dans le leadership de Vasseur.

Cette intervention faisait suite à une multiplication des spéculations autour de l’avenir du Français, alors que Ferrari reste sur une série de cinq Grands Prix consécutifs sans podium.

Dans le paddock du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, Hamilton a salué la décision de Ferrari de répondre publiquement à ces interrogations. Selon lui, les critiques et rumeurs provenant de l’extérieur cherchent à atteindre le moral de l’équipe, sans toutefois parvenir à leurs fins.

"Je pense que c’est une bonne chose qu’ils l’aient fait," a-t-il confié lors de sa rencontre avec la presse écrite.

"En ce qui concerne la manière dont cela rassemble l’équipe, je pense que nous étions déjà unis. Honnêtement, les sources extérieures semblent tellement négatives envers nous en tant qu’équipe et semblent essayer de briser notre moral, mais elles n’y parviennent pas. Les gens peuvent donc continuer avec ce discours négatif, mais en interne, tout le monde travaille vraiment très dur."

Pour Hamilton, la question de l’identité du Team Principal ne devrait pas se poser. Le septuple champion du monde considère Vasseur comme l’homme capable de diriger Ferrari et souligne que l’équipe a déjà connu de nombreux changements à ce poste au cours de son histoire récente.

Il refuse surtout que les difficultés de la Scuderia soient résumées à la responsabilité d’une seule personne.

"Fred est l’homme qu’il faut pour nous diriger. Il fait un travail fantastique. Si vous regardez l’histoire et le nombre de personnes qu’ils ont remplacées à ce poste, j’ai le sentiment que l’équipe se trouve dans une meilleure situation qu’auparavant, mais au bout du compte, ce n’est pas une situation qui dépend d’un seul homme."

"Il y a énormément de personnes qui travaillent ensemble et, si vous voulez pointer quelqu’un du doigt, faites-le ailleurs."

"Il y a également des personnes au-dessus qui font partie de tout cela. Cela implique beaucoup de monde. Je pense que, s’il faut retenir quelque chose de ce message, c’est que Fred est à son poste, qu’il ne va nulle part, que je suis ici pour rester avec lui et que je continue à croire pleinement dans la direction que nous prenons."

Vasseur dispute sa quatrième saison à la tête de l’équipe de Maranello après avoir succédé à Mattia Binotto en 2023. L’ancien dirigeant de Renault et Sauber connaissait toutefois Hamilton bien avant leurs retrouvailles chez Ferrari. Le Français, aujourd’hui âgé de 58 ans, avait déjà travaillé avec le Britannique en 2005 et 2006 dans les catégories correspondant aujourd’hui à la F3 et à la F2. Les deux hommes se sont retrouvés lorsque Hamilton a quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari lors d’un transfert majeur l’année dernière.

Leur relation constitue aujourd’hui l’un des éléments sur lesquels Hamilton souhaite s’appuyer pour transformer l’équipe.

"Fred a été fantastique dans son travail avec moi et je pense que notre relation dans son ensemble, y compris avec les dirigeants, se trouve dans une bien meilleure situation qu’elle ne l’a jamais été."

"Évidemment, les personnes qui font des commentaires n’ont absolument aucune idée de ce dont elles parlent, au bout du compte, parce qu’elles ne sont pas à l’intérieur de l’équipe."

"Ce qui se passe dans l’équipe, la manière dont elle est structurée, l’endroit où se trouvent les faiblesses : évidemment, je suis dans l’équipe et je connais tout cela. Je ne vais pas en parler, mais je vais continuer à essayer de travailler avec les personnes qui ont le pouvoir de décision pour apporter des changements."

"Apporter des changements ne se fait pas rapidement, les gens ne sont pas toujours disposés à le faire très tôt, mais Fred a déjà effectué beaucoup des changements que j’avais demandés et il nous en reste encore d’autres à réaliser."

Hamilton confirme ainsi qu’il a identifié certains domaines de l’organisation qu’il aimerait voir évoluer. Il refuse cependant de préciser publiquement quelles sont, selon lui, les faiblesses de la structure actuelle.

"Fred est un leader fantastique. C’est vraiment lui qui peut emmener cette équipe dans la bonne direction. Cependant, il existe une structure qui est en place depuis un certain temps. Il faut peut-être se demander s’il faut l’examiner à l’avenir. Il y a également des personnes au-dessus de Fred et il ne s’agit pas d’une seule personne."

Chez Ferrari, Vasseur cumule les fonctions de Team Principal et de directeur général de l’équipe de Formule 1. Il rend cependant compte aux responsables de l’ensemble de l’entreprise Ferrari, qui comprend également l’activité des voitures de route, avec notamment le directeur général Benedetto Vigna et le président exécutif John Elkann.

"Fred a dirigé l’équipe et a contribué à apporter des changements au cours de l’année écoulée. Il nous a aidés à atteindre la deuxième place du championnat constructeurs. C’est un énorme progrès par rapport à l’année dernière. Comme je l’ai dit plus tôt aujourd’hui, le déficit que nous avons vient tout simplement du moteur."

La situation de Vasseur chez Ferrari diffère fortement de celle que Hamilton a connue pendant ses années chez Mercedes avec Toto Wolff. À Brackley, Wolff est à la fois Team Principal et directeur général de l’écurie, mais également copropriétaire à hauteur d’un tiers aux côtés de Mercedes et d’Ineos. Il dispose donc d’une position différente de celle de Vasseur au sein de la structure de Ferrari.

Interrogé sur cette comparaison et sur les changements qu’il pourrait souhaiter à Maranello, Hamilton a confirmé qu’il avait ses propres idées, sans vouloir les détailler.

"Il y a des changements que j’apporterais, mais je ne vais pas dire lesquels. Toto occupe une position différente de Fred. Les structures sont très différentes. C’est vraiment tout ce que je peux dire à ce sujet."