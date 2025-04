Leclerc : Le retour aux avant-postes de Ferrari est ’plus long que je le voudrais’

Charles Leclerc reconnait qu’il trouve le temps long en attendant que Ferrari revienne aux avant-postes. Le pilote de la Scuderia a encore terminé au pied du podium à Bahreïn, battu par les pilotes McLaren F1 et George Russell, et il pense que c’est à cause du manque de performance de sa SF-25 qu’il en est là.

"Oui, mais je ne pense pas que cela aura beaucoup changé, peut-être un peu" admet Leclerc. "Je ne sais pas, mais je pense que nous n’étions pas assez rapides. Je commençais à avoir un peu de mal derrière George [Russell], mes pneus étaient en surchauffe."

"Je pense que nous aurions pu le pousser à rentrer, ce qui aurait été génial, mais nous n’avons pas réussi à le faire. Je pense que le rythme n’était pas au rendez-vous. Alors, évidemment, quand le rythme manque, quelle que soit la stratégie que vous adoptez, vous êtes toujours du mauvais côté des choses. Nous ne sommes tout simplement pas assez rapides."

Ferrari manque de performance globale, et Leclerc détaille ce qu’il faudrait pour que la SF-25 soit plus performante. Mais selon lui, le problème est aussi que ces lacunes se voient encore plus en course qu’en qualifications.

"Je pense que nous avons juste besoin de plus d’appui, de plus d’adhérence. Je pense que l’équilibre nous permet d’extraire le maximum de la voiture en ce moment, mais il n’y a rien de plus. J’ai besoin de plus d’adhérence pour aller plus vite dans les virages."

"En qualifications, j’ai toujours l’impression que nous pouvons les cacher un peu en faisant quelques tours de passe-passe. Mais une fois en course, l’absence d’adhérence est synonyme d’absence d’adhérence, et la dégradation est plus importante. C’est donc un effet boule de neige une fois que vous êtes en course. C’est donc un peu plus délicat en course."

Le Monégasque est frustré de voir Ferrari peiner à franchir les dernières étapes qu’il manque pour se battre enfin pour le titre mondial : "Je n’en sais rien. Je sens que le tunnel est un peu plus long que ce que je voudrais. Je suis sûr que nous finirons par trouver notre chemin, mais dans combien de temps ? Je ne sais pas."