Racing Bulls a eu l’impression d’avoir perdu un peu de performance

Racing Bulls a perdu sur le circuit de Sakhir son bon rythme des précédentes courses et l’équipe a fini hors des points.

Selon Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, il y avait mieux à faire que 14e et 17e à l’arrivée, mais l’équipe a perdu gros dès le départ, avec un très mauvais premier tour de la part de ses deux pilotes.

Pour Mekies, il faut tourner la page d’un week-end qui n’a pas été "fluide".

"Un week-end difficile à Bahreïn. On a vraiment l’impression d’avoir perdu un peu de notre avance en termes de performance, même si ce n’était que d’un ou deux dixièmes," commente le directeur français.

"Les qualifications de samedi et la course dimanche n’ont pas été aussi fluides que nous l’aurions souhaité, surtout après un premier tour très difficile. Nous savons tous que le milieu de peloton est serré. Dès qu’on perd un ou deux dixièmes de compétitivité, la tâche est plus ardue."

"Nous allons aborder cela en équipe pour voir comment améliorer notre package dans ces conditions et nous concentrer sur la façon de revenir plus forts pour la prochaine fois."

"Du côté des pilotes, il y a du positif. Isack a encore fait un bon week-end ; peut-être pas aussi fluide qu’il l’aurait souhaité, mais il a montré une belle pointe de vitesse ce week-end pour seulement sa quatrième course en Formule 1. Pour Liam, cela ne s’est peut-être pas vu sur la feuille des temps, mais il a fait un progrès significatif par rapport au Japon. Le rythme est là, il monte progressivement."

"Nous avons hâte de pouvoir remettre tout cela en place la semaine prochaine à Djeddah."