Cadillac F1 veut rebondir au Brésil, non sans certaines inquiétudes

Cadillac F1 va vivre ce week-end son premier Grand Prix du Brésil, avec un déplacement sur le mythique circuit d’Interlagos et une manche possiblement pluvieuse du championnat du monde. Après une escale difficile au Mexique, marquée notamment par une rupture de suspension ayant causé un gros accident, l’équipe aimerait se rapprocher du peloton et vivre un GP plus fluide.

Colton Herta fera ses débuts à Interlagos ce vendredi en prenant place dans la MAC-26 pour une nouvelle séance d’EL1 cette saison, en remplacement de Sergio Pérez, dans l’espoir de valider sa Superlicence.

Il lui faudra 100 kilomètres au volant pour garder un espoir d’aller chercher le droit de courir en tant que titulaire l’an prochain. Marcin Budkowski, directeur de l’équipe, a expliqué quant à lui les défis du week-end et fait le bilan de Mexico.

"Interlagos est toujours un événement extrêmement passionnant et un favori des fans. La piste offre un peu de tout, et avec une météo qui apporte encore plus d’imprévisibilité, on peut généralement s’attendre à quelques surprises" a déclaré le Polonais.

"C’est un tour court et incessant avec de dramatiques changements d’altitude, où obtenir une stabilité à haute vitesse dans le premier secteur tout en préservant la motricité dans la section médiane technique exige un compromis de réglage précis."

"L’air plus rare en haute altitude ajoute une autre variable à gérer pour le refroidissement du moteur et l’efficacité aérodynamique. Nous sortons de notre course la plus compétitive de la saison à Mexico, où notre rythme par rapport à nos concurrents directs a montré des progrès encourageants."

"À la suite de nos investigations d’après-course, Valtteri a subi une défaillance de suspension et nous avons mis en place des mesures d’atténuation pour la suite. L’objectif pour la dernière étape de ce triptyque est de maintenir une solide discipline opérationnelle, de réagir rapidement aux conditions changeantes et de conserver cette dynamique jusqu’à dimanche."

Checo Pérez y a couru 13 fois, et a terminé dans le top 10 à huit reprises, même s’il ne s’est jamais imposé à Interlagos. Il espère vivre un bon week-end et adore le public du Brésil.

"Interlagos est l’un des circuits les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1 et offre toujours de très belles courses. C’est un tour court, mais très exigent, avec d’importants changements d’altitude, de longs virages et de nombreuses opportunités de dépassement" a déclaré Pérez.

"La météo peut également rendre les choses très imprévisibles, il sera donc important de pouvoir s’adapter rapidement et de prendre les bonnes décisions en tant qu’équipe."

"Après le Mexique, c’est formidable de poursuivre ce triplé de courses devant un autre public passionné. J’attends le week-end avec impatience et j’espère que nous pourrons réaliser une belle performance et continuer à progresser en tant qu’équipe."

Valtteri Bottas a remporté le Sprint du Brésil en 2021 et a décroché la pole position à deux reprises, en 2017 et en 2021. Il a inscrit des points à six reprises sur cette piste, avec des podiums en 2017 et 2021.

"Après une fin de week-end difficile au Mexique, j’ai hâte de remonter dans la voiture à Interlagos. C’est un circuit formidable à piloter, avec ses changements d’altitude et un mélange de virages qui récompense vraiment le fait de trouver un bon rythme" a déclaré Bottas.

"La météo peut rendre les choses intéressantes ici, nous devrons donc être prêts à nous adapter et à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous. Cela a été un triptyque intense pour tout le monde, et nous sommes concentrés sur l’objectif de réaliser un week-end propre et de terminer cette série de courses sur une note positive."