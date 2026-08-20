Hamilton veut lancer la chasse à Antonelli et gagner pour la 1ère fois à Zandvoort

La Formule 1 reprend à Zandvoort avec un Lewis Hamilton toujours en quête d’un deuxième succès avec Ferrari en 2026 et, surtout, déterminé à réduire l’écart qui le sépare de Kimi Antonelli au championnat. Avec 50 points de retard sur le jeune pilote Mercedes, le septuple champion du monde sait que la tâche sera difficile, mais compte sur les progrès de la Scuderia et sur une meilleure exploitation de sa monoplace pour relancer sa saison.

Après une première moitié de saison durant laquelle Mercedes a généralement disposé d’une monoplace plus performante que Ferrari, Lewis Hamilton entend profiter de la seconde partie du championnat pour inverser progressivement la tendance. Le Britannique estime que la Scuderia dispose désormais d’une bien meilleure compréhension de sa voiture et doit être capable d’en extraire davantage de performances.

"Je ne sais pas si ce sera complètement différent, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit meilleur que la première moitié," a expliqué Hamilton aujourd’hui.

"Nous connaissons beaucoup mieux la voiture, nous avons définitivement beaucoup d’informations, nous avons tout analysé là où nous sommes allés. Nous prévoyons de mieux exécuter les choses et je pense que nous pouvons tirer davantage de la voiture."

Le défi est de taille pour Hamilton, qui accuse 50 points de retard sur Kimi Antonelli, leader du championnat avec Mercedes. À 41 ans, le pilote Ferrari poursuit la quête d’un huitième titre mondial, tandis que l’Italien, qui fêtera ses 20 ans deux jours après le Grand Prix des Pays-Bas, dispute seulement sa deuxième saison en Formule 1.

Hamilton reconnaît que l’écart d’expérience entre les deux hommes peut constituer un avantage comme un inconvénient pour chacun.

"Il y a des avantages et des inconvénients à nos âges respectifs. Il est évidemment très rapide. Il fait un travail incroyable," estime-t-il.

"Quand on a 19 ans, on n’a pas vraiment grand-chose d’autre dans sa vie. On n’a pas beaucoup d’autres pressions. Je me souviens de l’époque où j’avais cet âge et les choses sont relativement plus faciles dans la vie, je dirais."

Le Britannique tient cependant à ne pas minimiser la performance réalisée par son jeune rival depuis le début de la saison.

"Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas encore un travail difficile devant lui, mais il fait un excellent travail et je sais qu’à cet âge on ne pense qu’à la F1."

Plutôt que de chercher une faiblesse particulière chez Antonelli, Hamilton préfère donc adopter une approche collective : Ferrari doit simplement continuer à réduire l’écart et maintenir la pression sur Mercedes.

"Je ne cherche pas vraiment de faiblesses parce que je ne pense pas qu’il en ait montré cette saison. Je pense que nous devons simplement travailler dur pour continuer à mettre la pression."

Mercedes a globalement dominé Ferrari lors des onze premiers Grands Prix de la saison, mais la Scuderia espère désormais combler une partie de son retard grâce à son programme de développement. Hamilton se réjouit notamment de disposer d’un nouvel apport côté aérodynamique ce week-end.

"J’espère que nous allons continuer à progresser dans le développement," a-t-il déclaré.

"L’équipe travaille vraiment très dur. Nous avons une nouvelle petite évolution ce week-end, ce dont je suis très reconnaissant, parce qu’elle est soumise à énormément de pression pour continuer à apporter des pièces, comme toutes les équipes."

"Mais nous allons dans la bonne direction avec la voiture. Évidemment, Mercedes est toujours devant. McLaren est désormais dans le groupe et Red Bull est maintenant très rapide également, donc il y a quatre équipes qui sont toutes très proches."

"Mais nous nous concentrons simplement sur le fait de faire notre travail du mieux possible. Je pense que nous pouvons faire mieux au cours de la deuxième moitié de saison, donc c’est notre objectif."

Zandvoort, une victoire qui manque encore à Hamilton

Le Grand Prix des Pays-Bas représente également une motivation particulière pour Hamilton. Zandvoort fait partie des quatre circuits du calendrier 2026 sur lesquels le Britannique ne s’est encore jamais imposé.

Hamilton n’a également jamais gagné à Miami ni à Las Vegas, deux épreuves apparues au calendrier en 2022 et 2023, tandis que Madrid doit accueillir la Formule 1 pour la première fois en septembre. Aux Pays-Bas, Hamilton avait pourtant terminé deuxième en qualifications comme en course lors du retour de Zandvoort au calendrier en 2021. Depuis, il n’y a plus retrouvé le podium.

Avec le circuit néerlandais appelé à disparaître du calendrier et aucune perspective claire de retour à court terme, le septuple champion du monde entend donc saisir cette dernière occasion.

"J’ai gagné sur pratiquement tous les autres circuits, mais je ne pense pas avoir gagné ici auparavant, donc je veux définitivement changer cela. Je suis extrêmement motivé."

Hamilton apprécie particulièrement les caractéristiques du tracé et l’ambiance qui l’entoure, même si celle-ci est évidemment largement acquise à Max Verstappen.

"C’est simplement un circuit incroyable, avec un public formidable, particulièrement spécial pour Max lorsqu’il vient ici et bénéficie d’un soutien incroyable tout au long du week-end. Ils créent vraiment l’atmosphère."

"C’est un circuit que je n’ai pas encore vraiment réussi à conquérir en Formule 1, donc c’est définitivement quelque chose que je veux essayer de faire ce week-end."