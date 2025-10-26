Leclerc est ’heureux’ de sa deuxième place et dit avoir été ’sauvé’ par la VSC en fin de course

Le pilote Ferrari a vu Verstappen revenir sur lui dans les derniers tours

Auteur : Emmanuel Touzot
26 octobre 2025 - 23:07
Charles Leclerc a signé son deuxième podium consécutif au Grand Prix du Mexique, en terminant derrière Lando Norris et devant Max Verstappen. Le pilote Ferrari a profité d’une bonne position de départ et de batailles intenses derrière lui pour s’assurer la deuxième place.

Il a néanmoins dû batailler contre Verstappen, qui revenait sur lui en fin de course jusqu’à être à une seconde dans le dernier tour, avant l’interruption de la course par la voiture de sécurité virtuelle à cause de l’arrêt en piste de Carlos Sainz.

"Je suis très heureux de ce week-end. Les Etats-Unis étaient positifs pour nous mais on ne savait pas à quoi s’attendre ici, donc je suis heureux d’être à nouveau sur le podium devant cet incroyable public" a déclaré Leclerc.

Le Monégasque admet qu’il aurait pu avoir une fin de course bien plus compliquée si la neutralisation n’était pas arrivée dans le dernier tour, car il n’avait plus de performance avec ses pneus.

"J’étais heureux d’avoir la voiture de sécurité virtuelle à la fin, mes pneus étaient morts et je voyais Max revenir, donc je peux dire que la voiture de sécurité m’a sauvé à la fin."

