Norris ’est resté détendu’ pour gagner au Mexique après une victoire implacable

Lando Norris a vécu un Grand Prix du Mexique absolument parfait, menant tous les tours de la course après être parti de la pole position. Le pilote McLaren F1 profite de la cinquième place de son équipier Oscar Piastri pour prendre la tête du championnat pour un point.

Il a vécu un dimanche parfait avec un rythme qui lui a permis de terminer la course avec 30 secondes d’avance sur Charles Leclerc. Une performance qui le replace dans la lutte pour le titre, alors qu’il reste sur une bonne dynamique ces dernières courses.

"Merci tout le monde, quelle course ! Je suis resté concentré, j’ai regardé vers l’avant en suivant uniquement ce que je faisais. Une course fluide, un bon départ, un bon premier tour et tout s’est bien passé" a déclaré Norris, qui raconte sa course.

"Je suis resté détendu, je voulais surtout prendre un bon départ. C’est ma première victoire au Mexique, c’est bien de faire le podium dans le stadium ici et je suis content de le faire devant les fans."

Bien qu’il ait pris la tête du classement pilotes, il ne pense pas au titre mondial et préfère prendre les courses les unes après les autres : "Je prends un week-end à la fois. Je me concentre sur moi-même, je garde la tête baissée, et ça fonctionne actuellement donc je suis heureux."