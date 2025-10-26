Verstappen explique son départ hasardeux et se félicite de sa 2e place après ’un week-end difficile’
Le pilote Red Bull reprend des points à Piastri mais en concède à Norris
Max Verstappen a terminé troisième du Grand Prix du Mexique après une course agitée. Le pilote Red Bull a causé le chaos en début de course en freinant sur le vibreur à l’extérieur au premier virage, coupant la piste et revenant en deuxième place avant de laisser Charles Leclerc et Lewis Hamilton passer.
Ensuite, il a attaqué le Britannique en le percutant au premier virage, mais a évité une pénalité. Il explique comment il a vécu ces premiers tours agités, et comment il a profité de son premier relais en pneus mediums.
"C’était intense en début de course, j’ai pris un bon départ et la ligne droite était longue, j’étais à l’extérieur, j’ai freiné sur le vibreur, ça talonnait, et j’ai glissé dans l’herbe. Il se passait beaucoup de choses après ça, j’étais en mediums et les autres étaient en pneus tendres" a déclaré Verstappen.
"C’était un peu difficile, et j’ai survécu au premier relais en allant aussi loin que possible avec ces pneus. On a ensuite passé les tendres et j’étais plus compétitif, c’était bien mieux. C’était un week-end difficile et se battre pour la deuxième place après ça est un très bon résultat."
Interrogé sur la sortie de la voiture de sécurité virtuelle en fin de course, qui l’a empêché d’attaquer Leclerc dans le dernier tour, il est fataliste : "Parfois la voiture de sécurité fonctionne pour vous, et parfois non, ce n’est pas le cas."
On a entendu son ingénieur, Gianpiero Lambiase, parler de faire un deuxième arrêt, mais il explique que cette discussion n’était pas censé arriver dans sa radio : "Ca n’était pas pour moi ! Ca dépendait de la dégradation mais on avait décidé de faire un seul arrêt."
